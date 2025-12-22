Juanjo Bona, antes de su debut como presentador en 'ARIA' en La 1 de TVE: "Veo compatible hacer este proyecto"

RTVE lanza la primera apuesta para sus noches de Navidad: 'ARIA, locos por la ópera', un talent show musical que busca revelar a los futuros intérpretes líricos del país y acercar la ópera al público general, presentado por Ruth Lorenzo, Juanjo Bona y Mario Marzo. Se emitirá en cuatro noches, y la primera de ellas será este lunes, 22 de diciembre a partir de las 21:45 h. en el hueco de 'La Revuelta', fuera de la parrilla de La 1 durante las vacaciones navideñas.

Diez candidatos competirán bajo la batuta de la Franz Schubert Filharmonia y ante un jurado especializado que desvelará incluso a un juez secreto en la última gala. Hasta este escenario monumental, donde cada aria parece levantar columnas invisibles, llega Juanjo Bona, encargado del backstage y recién aterrizado en un formato que él nos define sin rodeos: "Es precioso, no tiene otro nombre".

El artista aragonés comparte aventura con Ruth Lorenzo, presentadora de las galas en plató, mientras él se mueve entre bambalinas para recibir a los concursantes en ese instante donde baja el telón interior y aparece la emoción en bruto. "Quiero mostrar su lado humano, que se vea que los cantantes de ópera son personas como todos nosotros", nos explica Bona, que vive este proyecto como un reencuentro familiar con Gestmusic y como una oportunidad para seguir creciendo tras 'OT' y 'MasterChef'. Aunque reconoce entre risas que la ópera aún le queda lejos, atesora la frase de una profesora que le auguró un futuro prometedor como contratenor. "Si llevo la voz bien, suena", nos confiesa, consciente de la exigencia casi atlética del género.

Dentro del universo de 'Operación Triunfo', el programa que le lanzó a la popularidad, Juanjo Bona nos admite que sigue la edición actual a trompicones por su agenda, aunque no pierde detalle en redes. Siente una mezcla de nostalgia luminosa y orgullo por quienes están viviendo ahora el sueño que él cumplió. No nos ha revelado favoritos y evita posicionarse, pero sí que nos reconoce que ve en Guille algo de aquel chico que él fue: correcto, sensible y en plena ebullición emocional. "Fue lo más increíble que viví y siempre será mi casa", nos resume con gratitud.

Su paso por 'MasterChef Celebrity' también ha sido determinante, no solo por la visibilidad que le ha traído, sino por el público nuevo que ha descubierto su personalidad más allá de 'OT'. Nos asegura haber vivido la experiencia desde la calma, sin engancharse a críticas y agradecido por el cariño recibido. Del concurso guarda amistades sinceras y cierta serenidad para mirar atrás sin remordimientos: contento con su recorrido, con su puesto y con lo aprendido. Y cuando la polémica de Mariló Montero sobre la pluralidad de RTVE, ha golpeado el programa, él ha preferido quedarse al margen, fiel a la consigna de centrarse en la persona y no en el ruido.

Juanjo Bona, nos hemos venido hasta Barcelona para asistir a la presentación de 'Aria, Locos por la ópera', ¿cómo estás?

JUANJO - Muy contento. Estoy feliz, la verdad, agradecido de que me dejen estar aquí participando en este programa, que yo creo que la definición de este programa es precioso, o sea, no tiene otro nombre.

¿En qué momento te llega esta oportunidad?

JUANJO - Pues me escriben desde Gestmusic que además son familia para mí, porque además me he reencontrado con todo el equipo de 'Operación Triunfo' y esto todavía me lo hace más emocionante. Me lo propusieron además también a raíz de 'Masterchef' porque Televisión Española estaba interesada en mí. Así que yo dije que sí porque es un proyecto musical, es ópera y es una cosa que me encanta, porque es un estilo que quiero indagar, que quiero aprender. Y también me sigue interesando que me conozca la gente para poder ganar público, que es mi objetivo. Me parece un proyecto perfecto que me hace mucha ilusión.

Ruth Lorenzo va a estar de presentadora en el plató y tú vas a estar en la parte de detrás. ¿Qué función de presentador vas a tener?

JUANJO - Yo estoy ahí abajo, detrás del plató y les recibo cuando salen de cantar. Les hago una pequeña entrevista un poco para ver el lado humano de los cantantes de ópera, que no dejan de ser personas normales. Porque es verdad que tenemos un pequeño estereotipo con los cantantes de ópera como de gente inalcanzable, pero son como todos nosotros. Y la verdad que ahí detrás vemos la emoción pura y dura que tienen después de cantar. La verdad es que en ese momento, me identifico mucho con ellos.

Te hemos visto incluso practicar un poco algunas notas.

JUANJO - Mira yo ópera, no puedo. Me he formado mucho en técnica vocal, pero técnica vocal para cantar jotas o pop. Pero es verdad que esto es un aprendizaje de años y que me costaría mucho. Pero oye, yo recuerdo que Mamen Márquez en su día en la academia me dijo que yo podría ser un buen contratenor.

Quizás descubrimos en este concurso un nuevo talento tuyo.

JUANJO - A mí me gusta. Si llevo la voz bien, suena, pero es que hay que calentar mucho.

Has dicho que esta oferta te llega después de 'MasterChef'. Es verdad que te estamos viendo con muchas oportunidades en televisión. ¿Dónde más te verías ahora mismo?

JUANJO - La verdad que yo no me imagino como hacer este tipo de proyectos si no tuviera detrás los conciertos que estoy haciendo y que estoy componiendo otro disco para el año que viene, así que es como mi soporte. Al final el objetivo de hacer todo esto en el fondo también es poder ganar visibilidad, que es lo que permite un medio tan increíble como es la televisión y que además me gusta y disfruto haciendo. O sea que lo veo compatible y además si son proyectos como este que me enriquecen mucho también para luego mis propios proyectos, pues genial. Porque a la vista está con Rosalía que es un referente para mí, que la ópera se está poniendo de moda y yo aquí estoy nutriéndome mucho.

¿Crees que podríamos verte en otro programa de canto como puede ser 'Tu cara me suena'? Que muchos participantes de 'Operación Triunfo' han pasado luego por allí.

JUANJO - De momento la verdad es que no me veo. No me veo, aunque sí que me parece un formato divertidísimo que viviría 100%. Pero es verdad que ahora mismo, tal y como está mi agenda para este año, creo que voy a estar centrado en hacer el disco y terminar la gira que termino a principios del año que viene, que está siendo muy intensa y me lleva mucho tiempo.

La verdad que no paras entre una cosa y otra...

JUANJO - Estoy muy feliz, muy contento. Ojalá que dure mucho más y que siga así, creciendo poco a poco, que es mi sueño. La verdad que estoy cumpliendo un sueño.

Hace nada, vimos la final de 'Masterchef' también en esta casa, en RTVE. ¿Cómo viviste tú el momento en el que proclamaron a Mariló ganadora de la edición?

JUANJO - Yo ya tranquilo, porque como ya se había desvelado que yo ya no tenía opciones, pues la verdad que ganase quien ganase me iba a gustar, así que contento por los dos. Me dio pena en su día, pero creo que a día de hoy estoy contento con mi puesto y que creo que tendría que haber sido así, siento que estoy en el lugar perfecto. He conseguido también lo que quería, que es haber entrado, haber vivido todo el concurso hasta el final y creo que la gente se ha quedado con lo bueno de mí y eso era lo que yo quería también.

Ahora habrás recibido feedback de un público diferente al de 'Operación Triunfo' ¿cómo has llevado esto?

JUANJO - Totalmente. Al final es verdad que 'OT' es limitado con Prime Video y también yo entré ahí con la idea de que otra gente, otro tipo de público me conozca y la verdad que estoy muy sorprendido porque lo ve mucha gente y mucha gente me está parando y me está diciendo cosas muy bonitas, así que gracias.

¿Te ha llovido también alguna crítica? ¿Cómo lo has llevado?

JUANJO - La verdad es que no he visto nada de crítica. Yo la verdad que he visto las redes un poco inundadas de amor de todas las fans que están ahí siempre al pie de guerra y que les agradezco todo. Hombre, hay críticas y siempre hay de todo, pero es que no estoy nada conectado con ellas. Estoy en un punto de mi vida donde no entro en eso. Me pillas hace tiempo e igual te diría que sí, pero ahora estoy muy tranquilo y creo que estoy haciendo las cosas bien, con pie firme.

Algunos compañeros tuyos de 'MasterChef' sí que han estado envueltos en algunas polémicas, como Mariló Montero, que dijo en el programa de Broncano que RTVE no era plural, ¿cómo viste tú este momento?

JUANJO - Yo es que optaría por no posicionarme. La verdad que la gente a veces pues sí, habla demasiado. Yo me he mantenido al margen absolutamente. He conocido a todos ellos, Mariló, conmigo, la verdad que ha sido un amor. Yo le quiero mucho porque hemos vivido muchas cosas juntos y al margen de todo lo que salga público, yo me quedo con la persona y con como es conmigo. A casi todos me los llevo para toda mi vida.

¿Casi todos?

JUANJO - Hombre, claro, a ver, en la vida misma no todo el mundo... No con todo el mundo te llevas igual. Aparte, es que tengo mucha gente en mi vida y no me da tiempo como para estar pendiente de mucha gente. Entonces quiero cuidar a mis amistades, las que ya tengo. A esta edad yo creo que uno se da cuenta de que no puedes gustar a todo el mundo. Y viceversa.

¿Cómo has visto tú esta edición de 'Operación Triunfo'?

JUANJO - La verdad es que me costó al principio verlo, pero al final sí que lo cogí con ganas. Últimamente no lo he podido ver mucho, pero lo sigo por redes y feliz de que hayan cumplido el sueño que yo cumplí. Les envidio con toda la buena intención de la palabra, porque es que es la verdad que fue el sueño de mi vida y fue lo más lo más increíble que yo he vivido. 'OT' para mí ha sido todo.

¿Quién ha sido tu concursante favorito o favorita?

JUANJO - Yo no tengo y no me hubiera gustado nada que en mi edición otro triunfito se posicionase. Entonces yo nunca lo haré, porque luego salen y ven estos vídeos y a mí me sabría muy mal.

¿Quién te recuerda más a ti? ¿Con quién empatizas más?

JUANJO - A mí me recuerda un poco a mí, Guille. Guille me parece que es correcto, siempre más o menos correcto en las galas y que está viviendo también muchos cambios emocionales dentro y él me gusta.

Juanjo, ¿por qué deberíamos ver 'Aria, locos por la ópera'?

JUANJO - Porque este programa va más allá de toda la calidad del formato, a nivel social es necesario y viene perfecto ahora que todos estamos aplaudiendo a Rosalía y subiendo en stories sus canciones. Se nos llena la boca de alabar lo lírico, pues aquí vais a ver la base de todo eso y vais a ver la música más pura. Toda esa inspiración que ha cogido Rosalía nace de estas arias tan famosas y luego hay un mundo muy grande detrás. Creo que molaría mucho ver a la gente interesada realmente por esto, porque no es nada raro. Esto le gusta a mucha gente. Tú vas a la escuela o vas a tu trabajo con una de estas canciones puestas y se te va el mundo ahí. Y es lo que nos está pasando con el disco Rosalía, que yo estoy loco también. Loco por la ópera.

Además que es música en directo, que eso es un plus en televisión.

JUANJO - Mira, a mí me preguntaron una vez: "¿Qué le falta a Televisión Española?". Yo les dije: "Música en directo" y a los meses me ha llegado esto. O sea que ha sido como si me hubieran escuchado.