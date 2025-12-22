'ARIA, locos por la ópera': Lista oficial de concursantes del nuevo programa que estrena hoy La 1 de TVE

La 1 de TVE arranca las navidades este lunes 22 de diciembre con el estreno de una de sus grandes apuestas para estas fechas. La cadena aprovecha el descanso de 'La Revuelta' de David Broncano para lanzar el primero de los cuatro programas de 'ARIA, locos por la ópera', el nuevo talent musical presentado por Ruth Lorenzo y con Juanjo Bona desde el backstage.

Este nuevo espacio producido por Gestmusic Endemol ('OT 2025') dará a conocer en esta primera gala a cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera. Su franja de emisión comprenderá desde las 21:45 horas hasta las 23:10 horas, siendo el telonero del último capítulo de 'ENA'.

En la gala de estreno, los concursantes interpretarán cinco arias legendarias: ‘Lascia ch’io pianga’ (Rinaldo), ‘La donna è mobile’ (Rigoletto), ‘Habanera’ (Carmen), ‘Quando me’n vo’ (La Bohème) y ‘Nessun dorma’ (Turandot). Cantarán también el famoso brindis de la Traviata, y todo ello acompañados por la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Como broche de oro, esta gala contará con una actuación de Ruth Lorenzo.

Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.

Estos son los concursantes que veremos este lunes en 'ARIA, locos por la ópera'

En total, 'ARIA, locos por la ópera' contará con diez concursantes. Álvaro, Aseel, Carmen, Esaú, Ginés, Guillem, Jorge, Klaudya, Marina y Merlyn son los diez concursantes que lucharán por la victoria en 'ARIA, locos por la ópera' y el premio de 15.000 euros.

Este lunes en la primera entrega conoceremos a cinco de ellos, mientras que en la segunda gala podremos descubrir a los cinco participantes restantes:

Ginés – Almería, 28 años – Contratenor

Actor de teatro musical. Su tesitura de contratenor sorprende y fascina. Competitivo, carismático y amante de grandes divas.

🎭 Ginés – Almería, 28 años – Contratenor



Actor de teatro musical. Su tesitura de contratenor sorprende y fascina. Competitivo, carismático y amante de grandes divas.#AriaRTVE pic.twitter.com/dO0DLnM8AF — La 1 (@La1_tve) December 22, 2025

Merlyn – Alicante, 35 años – Mezzosoprano

Su carrera despegó en Cuba, donde llegó a ser solista de la Ópera Nacional. Hoy compagina su carrera con la docencia, soñando con volver a los grandes escenarios.

🔥 Merlyn – Alicante, 35 años – Mezzosoprano



Su carrera despegó en Cuba, donde llegó a ser solista de la Ópera Nacional. Hoy compagina su carrera con la docencia, soñando con volver a los grandes escenarios.#AriaRTVE pic.twitter.com/vh4IP9OGuh — La 1 (@La1_tve) December 22, 2025

Esaú – Salamanca, 22 años – Tenor

Empezó cantando rock junto a su familia, hasta que una experiencia televisiva le reveló su verdadera vocación, la ópera.

🤘 Esaú – Salamanca, 22 años – Tenor



Empezó cantando rock junto a su familia, hasta que una experiencia televisiva le reveló su verdadera vocación, la ópera 🎭#AriaRTVE pic.twitter.com/32ffjAfcYV — La 1 (@La1_tve) December 22, 2025

Klaudya – Málaga, 34 años – Soprano

La ópera fue su gran pasión hasta que una depresión la obligó a parar. Su experiencia vital se refleja en el escenario: canta con verdad, carácter y presencia.

🎭 Klaudya – Málaga, 34 años – Soprano



La ópera fue su gran pasión hasta que una depresión la obligó a parar. Su experiencia vital se refleja en el escenario: canta con verdad, carácter y presencia. #AriaRTVE pic.twitter.com/7cSzQylcQ7 — La 1 (@La1_tve) December 22, 2025

Álvaro – Mallorca, 40 años – Tenor

Más de dos décadas dedicadas a la música lo convierten en uno de los concursantes con más experiencia.