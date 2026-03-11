TVE toma esta determinación sobre el futuro de uno de sus programas revelación de la temporada

Si hace unos días, TVE confirmaba la renovación de 'Dog House' por una segunda temporada al abrir el casting, ahora la cadena pública ha decidido renovar también otro de sus formatos revelación de los últimos meses.

Así, según avanza El Confidencial Digital, TVE ha renovado 'Aria, locos por la ópera', el talent musical que emitió estas navidades en el prime time de los lunes en lugar de 'La Revuelta', por una segunda temporada.

Cabe recordar que la primera edición de este formato producido por Gestmusic se emitió durante las navidades y contó con cuatro entregas que anotaron una media del 9,1% y 972.000 espectadores.

Pero más allá de las audiencias, 'Aria, locos por la ópera' fue muy aplaudido por el público en redes sociales pues fueron muchos los que alabaron a la cadena pública por apostar por un formato de servicio público como este que sirve para acercar la ópera a grandes masas.

La primera edición de 'Aria, locos por la ópera' concluyó el pasado 12 de enero con la victoria de Claudia Soto Teruel “Klaudya”, soprano lírico ligera procedente de Málaga frente al 9,2% y 724.000 espectadores llevándose los 15.000 euros de premio y la posibilidad de actuar en el Festival de Granada.

'Aria, locos por la ópera' contó con Ruth Lorenzo como presentadora con la ayuda de Juanjo Bona desde el backstage y con un jurado formado por la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumó un jurado secreto, cuya identidad se reveló en la gran final siendo el tenor mexicano Javier Camarena el que se escondía en ese puesto oculto.