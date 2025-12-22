Atronadora sentencia del público al estreno de 'ARIA, locos por la ópera' en La 1 de TVE

La 1 apuesta estas navidades por la música y por la ópera. Así, la cadena pública ha estrenado este lunes 'ARIA, locos por la ópera', la versión española del formato de éxito creado por la productora de Países Bajos Medialane, con Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias y Juanjo Bona desde el backstage.

'ARIA, locos por la ópera' no es solo un concurso de canto; es una competición donde importan la técnica, la pasión y la emoción. Un espectáculo visual y musical capaz de enganchar tanto a los melómanos como a quienes se acerquen a la ópera por primera vez.

En esta primera gala de 'ARIA, locos por la música' hemos conocido a los primeros cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera. En la segunda entrega conoceremos a los otros cinco participantes.

Los concursantes han interpretado cinco arias legendarias: 'Lascia ch’io pianga' (Rinaldo), 'La donna è mobile' (Rigoletto), 'Habanera' (Carmen), 'Quando me'n vo' (La Bohème) y 'Nessun dorma' (Turandot). Además también han cantado el famoso brindis de 'La Traviata'. Todo ello acompañados por la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Como broche de oro, esta gala ha contado con una actuación de Ruth Lorenzo.

Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.

Gran ovación a TVE por el estreno de 'ARIA, locos por la ópera'

El estreno de 'ARIA, locos por la música' ha sido muy comentado en redes sociales donde ha llegado a situarse en el Top 3 de lo más comentado por detrás de 'La isla de las tentaciones' y las elecciones de Extremadura. Y parece que el resultado ha gustado mucho a la audiencia pues todos han ovacionado a TVE por apostar por un programa de música y de ópera fomentando la cultura en prime time.

Asimismo, muchos no han dudado en destacar lo bien producido que está el programa, el bonito plató que tiene y también el buen hacer del jurado así como de Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias y de Juanjo en el backstage.

Bravissimo #EstrenoAriaRTVE



Cuidada puesta en escena para hacer llegar la opera al gran público.



Mi querida @RuthLorenzo está de dulce con su look de Vivian Ward y mi querido Juanjo Bona, que no puede ser más buena gente, recibe con su cariño habitual a los concursantes. — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) December 22, 2025

Me está sorprendiendo para bien @RuthLorenzo como presentadora.



El #EstrenoAriaRTVE está siendo rápido, ligero y ameno.



Ahora bien, ¿funcionará en #audiencias la ópera en el prime time de La 1? Ojalá, pero presiento que costará. — M 📺 (@casasola_89) December 22, 2025

‘Aria’ tiene un plató espectacular, buen ritmo, Ruth Lorenzo presenta de maravilla y lo del jurado misterioso es un puntazo, pero insisto en que la ópera no sé si atraerá el público.

Ah, y Juanjo Bona lo hace regular… muy frío y distante con los concursantes. #EstrenoAriaRTVE — Berto Molina (@BertoMolina) December 22, 2025

Brava @rtve por atreverse a situar la Ópera en el prime time.

Y Bravo @tinetr por la audacia de desarrollar y vender este concepto.

¡Maravilloso! #EstrenoAriaRTVE — QueUsBombinATots (@monicalopez_ad) December 22, 2025

Me está gustando mucho el formato. Sin ser aficionada a la opera lo estoy disfrutando y aprendiendo. Ojalá más programas de difusión de cultura en la TV pública.#EstrenoAriaRTVE — aileon 🐦‍⬛🫧 ✨ (@aileon_ot) December 22, 2025

El plató, la iluminación y el grafismo de #EstrenoAriaRTVE



👌🏽 Qué fino todo. pic.twitter.com/gcrWPZjFex — Nab 🦁 (@Nabilbg_) December 22, 2025

Pues #EstrenoAriaRTVE tiene una muy buena factura, la verdad que pensaba que iba a estar peor. No sé cómo funcionará en audiencias, pero desde luego que una tele pública apueste por hacer cosas así siempre es bien.



pic.twitter.com/sTb2AJXIwd — Miguel. (@miguelahc992) December 22, 2025

Fascinado con #EstrenoAriaRTVE. Es ágil, ameno, entretenido y, lo más importante, divulgativo. 100% televisión pública. — Pol (@pomovi) December 22, 2025

Ópera en prime time. @rtve arriesga con esta propuesta, pero si alguien puede (y debe) apostar por este formato es la tele pública.



¡Y qué bonito está siendo!



Mis dieces, @Josepablo_ls.#EstrenoAriaRTVE — Guillermo Luna González (@glunaglez) December 22, 2025

#EstrenoAriaRTVE



No recuerdo un programa de entretenimiento y divulgación de ópera pedagógico y potente.



Hacerlo en un prime time de @La1_tve le da dignidad a un género que tiene en Sevilla fuente de inspiración de más de 150 títulos ¡Casi ná y qué desconocida!



Gracias @rtve — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) December 22, 2025

Una profesora maja, un jurado profesional, unos presentadores que valen oro, una banda perfecta, un plato increíble, unos concursantes increíbles y un horario adecuado.



Pues un 10 de 10#EstrenoAriaRTVE — Tomás López García (@Tomlk1911_) December 22, 2025

Ejemplo de jurado profesional que puede valorar técnicamente, sacar lo positivo y hacer crítica sin ser hiriente con el concursante#EstrenoAriaRTVE — Esther (@ishtar3007) December 22, 2025

Este programa es una bomba. La forma que está presentado es genial. Las presentaciones de las canciones son perfectas. La música en directo es perfecta. Las voces son perfectas. Y el sonido muy bueno. #EstrenoAriaRTVE — Santi Perez (@santi1407) December 22, 2025

#EstrenoAriaRTVE Me está encantando el programa. Espero que tenga mucho éxito. — Amarige 💪 (@Amarige1970) December 22, 2025

Creo que es justo elogiar a @La1_tve por emitir un talent musical que se sale de lo «normal». Es un auténtico lujo escuchar ópera en prime time.#EstrenoAriaRTVE — 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐏𝐨𝐲𝐚𝐭𝐨𝐬 (@_Josemapoyatos_) December 22, 2025

Música en directo, divulgación, un programa hecho con un gusto exquisito… Todo un acierto de programa #EstrenoAriaRTVE — Asier Manrique (@AsierManri) December 22, 2025

#EstrenoAriaRTVE Me parece una absoluta fantasía este programa. Algo que hacía mucha falta entre tantos la voz, ot, etc...



Bravissimi 🙌🏼👏🏻 — Σελήνη🌙 (@SeleneCarringtn) December 22, 2025

Por fin un programa en la #rtve pública que me interesa. Un programa divulgativo de la ópera y que entretiene a todos los públicos#EstrenoAriaRTVE — M. Dolores Lendínez 🦉 (@LENDINEZ_MD) December 22, 2025

Qué maravilla de producción es #EstrenoAriaRTVE



Televisión pública. — JuanMa (MONT3RO) Fdez (@juanmafdez) December 22, 2025

No he ido a la ópera en mi vida, Hulio.



Pero me está flipando de verdad. Muy arriesgada la propuesta. Esto si que es contenido cultural del bueno. Bravo!#EstrenoAriaRTVE #GinesEstaEnterito — Chus Pelayo 💢🐶 (@pelayeitor_) December 22, 2025

#EstrenoAriaRTVE Me gusta el programa muchísimo. Da gusto ver tanto talento en la 1 y con un horario estupendo. — Piairam13 ⭐ (@Lunatikairam) December 22, 2025

Arranque deslumbrante de #EstrenoAriaRTVE ;voces impresionantes, una puesta en escena elegante y un plató espectacular. Un acierto llevar la ópera al prime time de verdad de una televisión pública. @La1_tve @rtve #television 📺 — Kev Ruiz (@KevGibraltar) December 22, 2025

Me está encantando que expliquen el contexto de cada canción mítica de ópera. Entendidas y contextualizadas son como piezas de un musical pero con música clásica. Bravo por #EstrenoAriaRTVE — Euskomaja (@euskomaja) December 22, 2025

Maravilla exquisita es #EstrenoAriaRTVE! @RuthLorenzo está sublime, Juanjo Bona da la frescura/calidez y @Mr_Marzo la sabiduría sobre la música clásica! Esto es maravilloso y en TV pública más💚✨ pic.twitter.com/oRL1Ssk6dG — V I K Y (@viikygil) December 22, 2025