Atronadora sentencia del público al estreno de 'ARIA, locos por la ópera' en La 1 de TVE

La 1 apuesta estas navidades por la música y por la ópera. Así, la cadena pública ha estrenado este lunes 'ARIA, locos por la ópera', la versión española del formato de éxito creado por la productora de Países Bajos Medialane, con Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias y Juanjo Bona desde el backstage.
'ARIA, locos por la ópera' no es solo un concurso de canto; es una competición donde importan la técnica, la pasión y la emoción. Un espectáculo visual y musical capaz de enganchar tanto a los melómanos como a quienes se acerquen a la ópera por primera vez.
En esta primera gala de 'ARIA, locos por la música' hemos conocido a los primeros cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera. En la segunda entrega conoceremos a los otros cinco participantes.
Los concursantes han interpretado cinco arias legendarias: 'Lascia ch’io pianga' (Rinaldo), 'La donna è mobile' (Rigoletto), 'Habanera' (Carmen), 'Quando me'n vo' (La Bohème) y 'Nessun dorma' (Turandot). Además también han cantado el famoso brindis de 'La Traviata'. Todo ello acompañados por la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Como broche de oro, esta gala ha contado con una actuación de Ruth Lorenzo.
Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.
Gran ovación a TVE por el estreno de 'ARIA, locos por la ópera'
El estreno de 'ARIA, locos por la música' ha sido muy comentado en redes sociales donde ha llegado a situarse en el Top 3 de lo más comentado por detrás de 'La isla de las tentaciones' y las elecciones de Extremadura. Y parece que el resultado ha gustado mucho a la audiencia pues todos han ovacionado a TVE por apostar por un programa de música y de ópera fomentando la cultura en prime time.
Asimismo, muchos no han dudado en destacar lo bien producido que está el programa, el bonito plató que tiene y también el buen hacer del jurado así como de Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias y de Juanjo en el backstage.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.