Antena 3 ficha a Victoria Federica y Paz Padilla para el formato de Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Todo está preparado para el regreso de Joaquín Sánchez y Susana Saborido a Antena 3 con 'Emparejados'. Tras el éxito del programa de emisión única durante su estreno en 2024, el futbolista y su mujer volverán a recibir a una nueva tanda de parejas de famosos, que irán desde Loles León y Paz Padilla a Victoria Federica de Marichalar.

Además de una nueva temporada de 'El capitán América', cuyas grabaciones en Japón ya avanzó el futbolista hace meses a través de sus redes sociales, Joaquín Sánchez retomará también el exitoso espacio que condujo junto a Susana Saborido durante una única emisión el año pasado.

'Emparejados' regresa a Antena 3 con Victoria Federica, Bertín Osborne y Paz Padilla

Además de dejar fechado el estreno de lo nuevo de 'Emparejados' para muy pronto, los vídeos de la cadena también han servido como carta de presentación de los rostros que se someterán a las preguntas del matrimonio en esta nueva tanda. Por un lado, Loles León acudirá junto a Bibiana Fernández, mientras que Manuel Díaz El Cordobés acudirá junto a su mujer Virginia Traconis.

Antena 3 estrenará próximamente nuevos programas de 'Emparejados' con Joaquín Sánchez y Susana Saborido pic.twitter.com/ttQ7QJsDz9 — Tweets de tele (@teletuits) August 11, 2025

Como ya adelantó Poco Pasa TV, Paz Padilla también formará parte de esta nueva temporada del programa de entrevistas, acudiendo junto al cómico José Corbacho. A su vez, el futbolista y su mujer también recibirán a Carmen Morales y su hermana Shaila Dúrcal, completando el plantel de invitados con Victoria Federica de Marichalar, que acudirá junto a su amiga Rochi Laffón.

De hecho, la nieta del rey emérito ha sido una de las principales protagonistas de la nueva promo de 'Emparejados' por su respuesta a una de las preguntas de Susana Saborido. "¿Quién es la persona más famosa que ha intentado ligar con vosotros?", le pregunta la mujer del futbolista en el vídeo. "Como yo cuente eso arde Troya", asegura la influencer entre risas.

Bertín Osborne también pasará por el espacio de entrevistas, pero lo hará de la mano de su hija Alejandra Ortiz. "Alguna vez te has sentido atraído por alguna amiga de tu hija?", le pregunta Susana Saborido al cantante de rancheras en la promo. "Yo nunca", asegura el intérprete sin dudar antes de que su hija le sorprenda de lleno. "Yo sí", asegura la joven, protagonizando también otro de los momentos más destacados del avance.

Y aunque aún se desconoce la fecha de estreno de 'Emparejados', es posible que Antena 3 apueste por un estreno similar al de su única entrega en 2024, que aconteció el 5 de septiembre compitiendo directamente contra el regreso de 'Gran Hermano', anotando un 14.1% de cuota de pantalla y 847.000 espectadores gracias a la visita de María José Campanario y Jesulín de Ubrique.