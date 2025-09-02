La audiencia de 'MasterChef Celebrity 10' dicta esta sentencia al estreno y una crítica repetida al casting

TVE ha vuelto a encender los fogones de 'MasterChef Celebrity' con el estreno de su décima edición este lunes 1 de septiembre. Así, el talent de cocina ha tomado el relevo del 'Grand Prix' en la primera noche de la semana. Y aunque el arranque del programa se anunciaba oficialmente para las 22:10 horas en realidad no ha comenzado hasta las 23:00 horas, provocando el gran cabreo de la audiencia.

Y es que 'MasterChef Celebrity 10' arrancaba después de un amplio previo en el que se han recordado algunos de los mejores momentos de las nueve ediciones del formato para evitar competir así con 'El Hormiguero'.

Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito; el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres; la rapera Mala Rodriguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo son los dieciséis concursantes que se han puesto el delantal de 'MasterChef Celebrity' este año.

En la primera prueba, bajo la caja misteriosa cada aspirante encontrará un ingrediente típico de la provincia donde nacieron, para rendir tributo a sus orígenes. El jurado intentará que se familiaricen con el fingerfood, una tendencia culinaria consistente en preparar bocados que pueden comerse directamente con las manos, sin necesidad de usar cubiertos. Las propuestas se basan en recetas tradicionales o actuales, siempre presentadas en pequeñas porciones individuales con un toque vanguardista. Cada uno deberá elaborar tres bocados con el producto encontrado en 75 minutos.

Para la primera prueba de exteriores, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' viajaban hasta el Castillo del Buen Amor. Se trata una joya arquitectónica que perteneció a los Reyes Católicos y que desde hace dos décadas se erige como una pintoresca posada de lujo. En este espacio de cuento, rodeado de viñedos, naturaleza e historia, los aspirantes reproducirán un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río (dos Soles Repsol), para 120 personas.

Al regresar a plató, los delantales negros encontrarán dos cabinas de viento, para hacer la compra sin pasar por el supermercado. Los billetes que cojan al vuelo, dentro de estas cabinas, representarán los ingredientes que usarán obligatoriamente para elaborar un plato libre.

El veredicto de la audiencia a 'MasterChef Celebrity 10'

Una de las críticas más repetidas al estreno de 'MasterChef Celebrity 10' ha sido el hecho de que haya tantos cantantes. Y es que como pasó en su día con Ainhoa Arteta o Arkano, Soraya Arnelas, Mala Rodríguez o Juanjo Bona no han dudado en cantar en su primer día en las cocinas del programa provocando el malestar de la audiencia. Así, muchos cuestionaban si estaban viendo 'MasterChef' u 'Operación Triunfo'.

una cláusula para futuros cantantes que vayan a #MCCelebrity que ponga que NO es necesario ponerse a cantar desde el primer minuto — ☂️ (@oleemequivocao) September 1, 2025

pero cuantos cantantes hay me quiero pegar un tiro #MCCelebrity — nerio (@_eeericcc_) September 1, 2025

A Soraya le han bastado 2 minutos para saber que va a ser la coñazo de la edición, cantando en cada prueba y en cada plato que presente #MCCelebrity — Malva🌙 (@__Malva__) September 1, 2025

estoy viendo OT o #MCCelebrity?? — nerio (@_eeericcc_) September 1, 2025

https://twitter.com/Romegirl_/status/1962626647372235222

Pueden parar de cantar ya van tres en cinco minutos #MCCelebrity — Blake (@blakeeg_) September 1, 2025

Ya está la poyeya cantando #MCCelebrity — 사라 (@Usarusan90) September 1, 2025

https://twitter.com/hectormdr15/status/1962626425040609606

Por otro lado, la audiencia no ha dudado en expresar quiénes son algunos de sus favoritos. Y uno de los más nombrados ha sido Alejo Sauras. Además son varios los que no han dudado en comentar como parece que no pasan los años por el actor de 'Los Serrano'.

Mis favoritos en principio:

Juanjo Bona

Masi

Alejo Sauras

David Amor



🥳🥳🥳 #MCCelebrity — 🫧Maria🫧 (@Almlovewins) September 1, 2025

Por Alejo no pasan los años. Sigue buenísimo. #MCCelebrity — Mar (@apagarlatele) September 1, 2025

Alejo Sauras es como el vino, qué bien le han caído los años #MCCelebrity — Irene Carpintero (@irecr84) September 1, 2025

Anda, Alejo Sauras. Pues si está más guapo que antes. Y eso es rarrrrooooo #MCCelebrity — Carmen (@Karmenziya) September 1, 2025

Y si hay un concursante que parece que ha cansado a la audiencia nada más empezar 'MasterChef Celebrity 10' ha sido Torito. Así, son bastantes los que se preguntan si van a tener que aguantar mucho al reportero.

No sé si soy la única, pero me da a mí que hay demasiada diva en esta edición #MCCelebrity — Maria (@Maria07296278) September 1, 2025

#MCCelebrity Torito haciendo amigos y encima con Parada. El juego que van a dar. — Estela Diaz Gil (@EstelaDiazGil2) September 1, 2025

No aguanto a Torito 🙃 #MCCelebrity — Bárbara 𓅨 (@yousedtobenice) September 1, 2025

Ya estoy cansada de torito la verdaaadd #MCCelebrity — Lau 🍓 (@lauufresitaa) September 1, 2025

Torito va a tardar mucho en ser expulsado? Que cansancio de señor #MCCelebrity — Pepito O'Brien - Peñatista y Carrillista 👠 (@PepitoStilinski) September 1, 2025

Por otro lado, son varios los que también han criticado que Rosa Benito siga viviendo de haber sido la peluquera y cuñada de Rocío Jurado. Así, algunos no han dudado en cuestionar que siga utilizando a su cuñada después de haber puesto a caer de un burro a su hija Rocío Carrasco.

Verás el por culo que van a dar con Rocio Jurado en esta edición #MCCelebrity — Fati (@fati_tinoco) September 1, 2025

la cuñadaviuda en su línea #MCCelebrity — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@TorturedHeart_) September 1, 2025

Ya está la petarda hablando de Rocío Jurado después de cómo ha puesto a su hija... Qué descaro. Si estuviese viva iba a estar contenta contigo, seh... #MCCelebrity — Encarni (@LittleEncarna) September 1, 2025

La Benenito si no habla de la Jurado... cansina. #MCCelebrity — Mar (@apagarlatele) September 1, 2025

Primer programa de la venenito y ya la tengo atravesada. No puedo con ella. #MCCelebrity — Vane Ssita 🦇🦇🧡🖤🧡 (@vanefarma) September 1, 2025

Pero si hay alguien que parece que va a ser uno de los favoritos de esta edición de 'MasterChef Celebrity 10' es Juanjo Bona. Por si fuera poco, parece que tiene mano con la cocina pues sorprendía a los jueces con sus tres elaboraciones con cardo.

es el mejor y lo ha hecho genial #MCCelebrity — luu || juanjochef🌷 (@luxaitanaxmarki) September 1, 2025

"Rico, delicioso y divertido" ayy mi Juanjo ha sacado unos platazos sin haber hecho antes un cardo en su vida jajaa es q es el mejor#MCCelebrity pic.twitter.com/pkE3Oi7kEo — 🌟✨BR✨ (@BlueRegaliz) September 1, 2025