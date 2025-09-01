Quién es quién en 'MasterChef Celebrity 10': Lista completa con los 16 concursantes de la décima edición en TVE

El estreno de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' ya está aquí y podrá verse en directo este lunes 1 de septiembre a partir de las 22:10 horas en el prime time de La 1 de RTVE y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.

¿Quiénes son los 16 participantes de 'MasterChef Celebrity 10' que se colgarán el delantal y se tendrán que enfrentar al veredicto de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz esta temporada? Desde presentadores, cantantes, actores y cómicos engrosan el explosivo nuevo casting.

El presentador Quique Torito, el actor Alejo Sauras, la colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito, la cantante y compositora Soraya Arnelas y el exfutbolista Miguel Torres, los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; el cantante Juanjo Bona; la rapera Mala Rodriguez; la presentadora y guionista Valeria Ros; el músico y colaborador de Podría ser peor (Radio Nacional) Necko Vidal; la influencer y actriz Masi; la actriz y cantante Charo Reina; el humorista y actor David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el ilusionista y mentalista Jorge Luengo, están dispuestos a demostrar su maestría con los cuchillos y lo buenos que están sus platos ante el jurado más exigente de la televisión.

