RTVE ficha por sorpresa a Juanjo Bona como presentador de este programa tras 'MasterChef Celebrity'

TVE ya tiene todo listo para volver a encender los fogones de 'MasterChef Celebrity 10'. La cadena pública ha sorprendido al anunciar el estreno del talent show para el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:10 horas en el que veremos por primera vez a los concursantes con los delantales entre los que estarán Rosa Benito, Mariló Montero, José Manuel Parada o Juanjo Bona, entre otros.

Y precisamente Juanjo Bona está de enhorabuena pues además de ser uno de los concursantes de la nueva edición después de haber intentado participar en 'MasterChef Junior' cuando era pequeño, ahora además será presentador de un programa derivado del talent show.

Así, TVE ha anunciado que Juanjo Bona se pondrá al frente de la nueva temporada de 'Qué decirte que no sepas', el videopodcast de Playz que analiza todo lo que no se ve en las cocinas de 'MasterChef'. El cantante y ex concursante de 'OT 2023' presentará este programa con Masi Rodríguez, a quién conoció precisamente en el talent musical de Prime Video pues ella fue la presentadora de las posgalas del programa.

Ambos toman el relevo de LalaChus y Ger, los presentadores del videopodcast en la pasada edición. Juanjo y Masi analizarán los episodios llevándose todo lo que sucede entre fogones y celebrities al terreno más personal. También contarán lo que sucede detrás de las cámaras. Un formato imprevisible, de emisión semanal en Playz, que reforzará la enorme comunidad de MasterChef en digital, que supera los cinco millones de seguidores en todas las plataformas.

Cabe recordar que Juanjo Bona y Masi Rodríguez forman parte del casting de 'MasterChef Celebrity 10' junto a los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada, la cantante Soraya Arnelas, el actor Alejo Sauras, la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito, el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres, la rapera Mala Rodríguez, el colaborador de televisión Quique Torito, la cómica y presentadora Valeria Ros, el violinista Necko Vidal, la cantante y actriz Charo Reina, el cómico y presentador David Amor, la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas, y el mago Jorge Luengo.