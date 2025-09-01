"Sois unos estafadores": Cabreo masivo contra TVE por su engaño con 'MasterChef Celebrity 10' en el estreno 

TVE sorprendía hace unos días al anunciar el estreno de 'MasterChef Celebrity 10' a las 22:10 horas. Un lanzamiento que sorprendía pues la presentación del talent de cocina en el FesTVal de Vitoria está prevista para el jueves, es decir tres días después de su llegada a La 1.

No obstante, muchos aplaudieron la decisión pues con esto, el talent arrancaría pronto haciendo que acabara algo más pronto teniendo en cuenta que las primeras galas siempre duran más al incluir la presentación de los concursantes. Así, 'MasterChef Celebrity' aprovechaba que todavía no se ha estrenado la segunda temporada de 'La Revuelta' para arrancar directamente sin access.

No obstante, no era hasta pasadas las 22:15 cuando la entrevista a Pedro Sánchez acababa y daba comienzo 'MasterChef'. Lo hacía eso sí con un previo que no estaba anunciado. Un programa especial recopilatorio de algunos de los mejores momentos de las nueve ediciones de 'MasterChef Celebrity'.

"En estos diez años han pasado por nuestras cocinas casi 150 famosos de todas las edades, profesiones e incluso de distintas nacionalidades", empezaba diciendo Samantha Vallejo-Nágera. "Los diez primeros famosos fueron unos valientes porque no tenían muy claro a que se enfrentaban. Nos sorprendieron verles desenvolverse en los fogones pero lo que más nos asombró fue descubrir que al año siguiente teníamos lista de espera de candidatos deseosos por apuntarse a 'MasterChef Celebrity'", añadía Pepe Rodríguez.

Este previo de 50 minutos de duración nos ha permitido volver a ver imágenes que parecían imposibles como era ver a Eva González presentando el programa. Y es que cabe recordar que la andaluza fue la encargada de presentar las primeras ediciones del formato hasta su fichaje por Antena 3 para presentar 'La Voz'. También ha provocado que podamos ver de nuevo a Verónica Forqué en el talent con lo controvertido que fue su paso por el programa y que terminó derivando en su posterior suicidio al no ser capaz de enfrentarse a las críticas que recibió.

Lluvia de críticas a TVE por el engaño con 'MasterChef Celebtrity'

Y como era de esperar, el hecho de que TVE haya apostado por emitir un previo de 'MasterChef Celebrity' para evitar competir así contra el regreso de 'El Hormiguero' así como de 'El Intermedio' o 'First Dates' ha provocado un gran cabreo entre la audiencia.

Así, son muchos los que no han dudado en clamar contra TVE acusándoles de mentir y engañar y de hacer de nuevo trasnochar para ver el programa pues este no terminará hasta las 2:00 horas.

