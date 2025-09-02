Encuesta: Vota por el concursante de 'MasterChef Celebrity 10' que debe ser el ganador en TVE

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' vuelven a encenderse desde este lunes en TVE con el estreno de su décima edición en la que podremos ver por primera vez a los 16 concursantes oficiales en las cocinas del programa.

Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito; el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres; la rapera Mala Rodriguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo se pondrán el delantal por primera vez.

Todos tratarán de demostrar sus dotes culinarias para alzarse con el triunfo de 'MasterChef Celebrity 10' , lo que les hará ganar 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija. Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana.

¿Y tú qué concursante favorito tienes? ¿Quién quieres que se convierta en el nuevo ganador de 'MasterChef Celebrity y releve a Inés Hernand como el nuevo famoso que se lleva el triunfo en el talent de cocina de TVE? ¡VOTA YA!