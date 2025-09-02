Encuestas

Encuesta: Vota por el concursante de 'MasterChef Celebrity 10' que debe ser el ganador en TVE

por El Televisero

Rosa Benito, Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona o Miguel Torres son algunos de los concursantes de 'MasterChef Celebrity 10'. ¿Cuál es tu favorito? ¡Vota en nuestra encuesta!

Los concursantes de la décima edición de 'Masterchef Celebrity'
Los concursantes de la décima edición de 'Masterchef Celebrity' | RTVE

Los fogones de 'MasterChef Celebrity' vuelven a encenderse desde este lunes en TVE con el estreno de su décima edición en la que podremos ver por primera vez a los 16 concursantes oficiales en las cocinas del programa.

Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; los cantantes Juanjo Bona y Soraya Arnelas; el actor Alejo Sauras; la actriz y colaboradora de televisión Rosa Benito; el exfutbolista y comentarista de LaLiga Miguel Torres; la rapera Mala Rodriguez; el colaborador de televisión Quique Torito; la cómica y presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; la actriz y presentadora Masi; la cantante y actriz Charo Reina; el cómico y presentador David Amor; la periodista, escritora y colaboradora de televisión Valeria Vegas; y el mago Jorge Luengo se pondrán el delantal por primera vez.

Más información

Todos tratarán de demostrar sus dotes culinarias para alzarse con el triunfo de 'MasterChef Celebrity 10' , lo que les hará ganar 75.000 euros para donar a la ONG que el ganador elija. Además, la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center completará la formación de los duelistas con un curso de cocina de un fin de semana. 

¿Y tú qué concursante favorito tienes? ¿Quién quieres que se convierta en el nuevo ganador de 'MasterChef Celebrity y releve a Inés Hernand como el nuevo famoso que se lleva el triunfo en el talent de cocina de TVE? ¡VOTA YA!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Más Información

Rosa Benito, Necko y Jorge Luengo en 'MasterChef Celebrity 10'.

'MasterChef Celebrity 10' sanciona a un concursante por infringir las normas y expulsa al primero en el estreno

Roberto Jiménez
Los concursantes de la décima edición de 'Masterchef Celebrity'

La audiencia de 'MasterChef Celebrity 10' dicta esta sentencia al estreno y una crítica repetida al casting

Roberto Jiménez

Últimas noticias