¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 28 de octubre?

Después de anunciar previamente a todos los invitados que recibirá esta semana, 'La Revuelta' regresa este martes con una potente entrevista a una de las actrices más destacadas de nuestro país con la que David Broncano se reencontrará en su programa de TVE.

La visita del delantero centro del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, a 'La Revuelta' este pasado lunes se tradujo en un 11,4% de cuota de pantalla y 1,3 millones de fieles, mientras que 'El Hormiguero' con la visita de Laura Pausini en su programa 3.000 cosechó un 19,2% de share y 2.189.000 espectadores.

Quién es el segundo invitado de David Broncano de la semana en 'La Revuelta', hoy martes

¿Pero quién visita hoy martes, 28 de octubre 'La Revuelta' como invitado? Pablo Motos recibirá una vez más a Leo Harlem, que regresa al programa de las hormigas para presentar 'Hasta luego', su espectáculo de despedida antes de su retirada de los escenarios que tendrá lugar en Madrid desde el 17 al 21 de diciembre y que supondrá un recorrido por algunos de los monólogos que han marcado su carrera en el humor.

Por su parte, David Broncano contraataca con su segunda invitada de la semana: la actriz Najwa Nimri. La pamplonesa, muy conocida por sus papeles en series como 'Vis a vis' o 'La casa de papel' vuelve al programa de TVE para promocionar el estreno de la segunda temporada de 'Respira', que se estrenará en Netflix el próximo viernes, 31 de octubre, y cuya gran novedad será la incorporación del cantante Pablo Alborán al elenco artístico.

Además, la intérprete se acaba de confirmar como parte del reparto principal de la segunda temporada de 'Punto Nemo', el thriller de Prime Video que ha arrancado ya su rodaje en Galicia, y en la que comparte protagonismo con Óscar Jaenada, Maxi Iglesias o Alba Flores, entre otros.