José Manuel Parada afila las garras contra RTVE y clama por sus despidos en La 1 por "órdenes de arriba"

José Manuel Parada está por partida doble en la televisión. Por un lado, es colaborador del programa 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3 y, por otro, concursante de la actual edición de 'MasterChef Celebrity' en TVE. Pese a esto, no ha perdido la oportunidad de cargar contra RTVE, sumándose así a las críticas de la derecha y la ultraderecha española.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a 'El Mundo', donde ha reconocido que, su mayor descubrimiento del talent culinario ha sido Mala Rodríguez. Y ha definido a Mariló Montero como "muy mandona, un sargento": "La conozco desde hace muchísimo tiempo. La tengo un gran respeto personal y profesional. Me parece que es una mujer con mucha personalidad. Lo que pasa es que es muy mandona, es como un sargento".

Aunque lo que más ha llamado la atención de la entrevista ha sido sus ataques al ente público, respaldando el bulo de PP y Vox de que en TVE solo tiene cabida gente de izquierdas. A raíz del cara a cara que tuvo Mariló con David Broncano en 'La Revuelta', José Manuel Parada considera que RTVE "tiene que estar abierta a todo el mundo. Ella tiene derecho a su libertad de expresión y, como ella, hay muchos españoles que están a favor de los toros. Yo con el tema de los toros, no me decanto ni para un lado ni para el otro. Hay grandes intelectuales en este país muy comprometidos que defienden el mundo de los toros".

José Manuel Parada: "Me echaron de 'Mañaneros' y de 'D Corazón'"

"La televisión pública tiene que ser un reflejo de la sociedad española, donde hay derechas, izquierdas y centro. Yo soy un gran defensor de RTVE porque he trabajado muchos años en ella, pero hay que pedir que cumpla unos mínimos exigibles. Una empresa privada tiene la libertad de hacer cosas que una televisión pública no puede hacer", añade José Manuel Parada.

Para respaldar su argumento alega que "estaba colaborando en 'Mañaneros' y me echaron. Y colaboraba con Anne Igartiburu en 'D Corazón' y me echaron también. El otro día me encontré con José Pablo, el nuevo director de RTVE y me dice: 'Cuando te veo en programas de la competencia me da urticaria. Tú eres Radio Televisión Española de toda la vida'. Y le digo: '¡Hombre, si me acabáis de echar de dos programas!'. Él me dijo que no se lo podía creer y que había que arreglarlo".

"A José Pablo (López) hay que reconocerle algo que es indiscutible y es que ha conseguido aumentar la audiencia. Pero la televisión pública debe ser la España que nos represente a todos y debe haber periodistas de izquierdas y de derechas. Y ahora yo tengo la esperanza de que él, que es una persona muy inteligente, debe recapacitar y con toda la tranquilidad podría ir cubriendo ciertos baches que hay gente que se queja de que no cubre bien la televisión en estos momentos", asegura José Manuel Parada.

Además, también recuerda como fue su despido como presentador de 'Cine de Barrio'. "Me echaron porque estaba haciendo un programa que la gente consideraba muy de derechas. Era el cine que se hacía en una época de España. Pero yo he encontrado cantidad de artistas de izquierdas que venían al programa encantados. Me parece curioso que el que me echa la calle es un gobierno de la derecha, pese a que el programa se consideraba de derechas", revive.

"Cuando me echaron teníamos un 38% de audiencia, que era muy difícil de hacer porque ya existían las televisiones privadas. Yo era líder por goleada", añade Parada, que da más detalles de cómo se produjo su cese. "No se me dio ninguna explicación, y se me mintió hasta el último momento. En plenas Navidades me dijeron que no volviese y que el siguiente lo hacía Carmen Sevilla". Respecto a la traición de Sevilla rememora que le dolió "mucho, pero me dolió más la de los dirigentes de RTVE porque como mínimo me merecía una explicación. Me dijeron que eran órdenes de arriba".

Parada considera que los políticos nos quieren "enfrentar con el tema de Gaza"

Pero José Manuel Parada va todavía más allá. Según él, los políticos "nos están enfrentando con el tema de Gaza. No creo que la gente de derechas aplauda y esté satisfecha con las muertes que están ocurriendo. Yo no creo que sean tan salvajes. No me creo eso de que ser de izquierdas es ser buena persona y ser de derechas es ser mala persona. No soy tan tonto de creérmelo".

"Los políticos tienen la obligación de intentar buscar los puntos en los que están de acuerdo, como que no puede ser que haya este número de parados… Aunque no entiendo el tema de los parados, porque, por un lado, dicen que hay miles de parados, pero tienen que venir gente de fuera a trabajar. Y, entonces, ¿los parados por qué no trabajan?", se pregunta el que fuera primer presentador de 'Cine de Barrio' en TVE.

"Los años me han dado esa perspectiva de no creerme lo que me dicen. Creo que era Sabina quien decía que antes era muy de izquierdas, pero que se había dado cuenta de que la verdad no está solo en un lado. Yo hay cosas en las que le doy la razón a la izquierda y luego a la derecha y otras a los del centro. Hay mucha gente que está defraudada con el PSOE y otra con el PP", sentencia José Manuel Parada.