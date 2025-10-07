'MasterChef Celebrity' hace justicia con su concursante repescada y expulsa a uno de los más queridos

Tras la doble expulsión de la semana pasada de Jorge Luengo y Masi Rodríguez, 'MasterChef Celebrity 10' ha vivido este lunes la entrega más esperada por muchos con la celebración de la repesca. Tras un regreso el programa se ha despedido también de otro de sus aspirantes.

Nada más entrar a las cocinas, los jueces proponían a los aspirantes liberar tensiones en el mítico juego del tragabolas. Por parejas, debían coger el mayor número de globos y cada color representaba una familia de ingredientes. El reto era elaborar un plato dulce o salado con el botín conseguido.

Tras la cata de los platos, los jueces escogían a los tres mejores de la prueba que se iban a enfrentar al premio más deseado de 'MasterChef Celebrity': el pin de la inmunidad. Para ganarlo se enfrentaban a Gabriela, la ganadora de 'MasterChef 13' en un nuevo cocinado libre decidiendo hacer un postre.

Los tres mejores de la prueba eran Torito, Juanjo y Valeria Ros. Los tres presentaban un postre al igual que Gabriela y los jueces junto a Florentino Fernández votaban a cada plato para ver quién era el ganador de la prueba y por tanto se llevaba el pin de la inmunidad. Sin embargo, ningún concursante conseguía ganar a Gabriela y por tanto ninguno se llevaba en pin.

El equipo rojo rompe la maldición en la prueba de exteriores

Después llegaba la prueba por equipos en la que los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' se sumaban al 30º aniversario de Acción contra el Hambre en una jornada de solidaridad, deporte y gastronomía, en las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de Madrid. Ese era el lugar elegido para la repesca de un ex aspirante.

En este caso, los dos equipos tenían que elaborar un menú diseñado por Iván Morales y Álvaro Castellanos en un cocinado tipo buffet compuesto por un plato principal y un postre siendo los dos peores de la primera prueba, José Manuel Parada y Alejo Sauras, los capitanes. Mientras que los ex aspirantes que se jugaban la repesca tenían que elaborar un buffet de tapas en una prueba a la que se sumaban como invitados el presentador Raúl Gómez, aspirante en ‘MasterChef Celebrity 9’, la periodista deportiva Paloma del Río, el atleta olímpico Chema Martínez y el actor y director de cine Daniel Guzmán.

Era un cocinado bastante tenso en el equipo azul liderado por Alejo Sauras pues el capitán se venía abajo cuando los jueces le llamaban la atención porque no se habían puesto con el postre cuando ambos platos salían a la vez. Por si fuera poco, el actor se desesperaba con Torito y le acusaba de estar boicoteando al equipo.

En cuanto a los ex aspirantes, Charo Reina sufría un golpe de calor y tenía que retirarse diciendo adiós a su sueño de volver a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' pues no podía volver a las cocinas por su bajada de tensión. Aprovechando que Daniel Guzmán se quejaba de que lleva intentando participar en el programa desde la primera edición pero una mano negra impedía que le cogieran, Pepe Rodríguez le proponía al actor que se encargara del plato de la actriz y cantante.

Tras vender sus platos a los 200 comensales y después de la cata, llegaba el momento de las valoraciones. Para empezar, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz daban su valoración y por primera vez en toda la edición era el equipo rojo el que conseguía salvarse de la prueba de eliminación rompiendo la maldición siendo el equipo azul el que se jugaría su continuidad en la última prueba de la noche y Juanjo Bona era nombrado el mejor de la prueba llevándose los 4.000 euros de premio donándolos a Acción contra el hambre.

Soraya Arnelas se redime y consigue la repesca de 'MasterChef Celebrity'

Y con respecto a la repesca, ni Necko Vidal, ni Valeria Vegas ni Jorge Luengo podían optar a volver al programa. De esa manera, todo estaba entre Masi Rodríguez y Soraya Arnelas. Finalmente Pepe Rodríguez anunciaba que la concursante que volvía a las cocinas de 'MasterChef Celebrity 10' era Soraya Arnelas redimiéndola después de que fuera expulsada de manera injusta por la jugarreta de Jorge Luengo en el segundo programa. La cantante le dedicaba el delantal a su padre, a quién le había dado un infarto unos días antes y quién le había pedido a su hija que lo diera todo para conseguir volver al concurso.

David Amor, el séptimo expulsado de 'MasterChef Celebrity 10'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban con un nuevo juego: unos bolos. Cada bolo estaba asociado a un ingrediente, pero también había penalizaciones y recompensas. Solo podían usar los alimentos conseguidos en esta partida para conquistar al jurado con sus creaciones. Después de solo tirar dos bolos, Valeria Ros optaba por entregar el pin de la inmunidad infiel salvándose de la expulsión.

Los otros delantales negros tenían que elaborar un plato libre con los ingredientes que habían conseguido con su tirada de bolos y tenían 60 minutos salvo Torito que al hacer strike obtenía diez minutos extra mientras que David Amor solo contaba con 50 al tener una penalización de 10 minutos por tirar el bolo rojo.

Tras el cocinado y la cata, Miguel Torres y Alejo Sauras conseguían salvarse de la eliminación tras haber sido los dos mejores de la prueba. De esa forma, la expulsión estaba entre Torito y David Amor. Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el séptimo expulsado de 'MasterChef Celebrity 10' era el cómico gallego.

Así, uno de los concursantes más queridos por sus compañeros decía adiós a la aventura dejando rotos a todos, sobre todo a Rosa Benito y Juanjo. Y Mariló Montero no dudaba en bajar de la galería para darle un beso en los morros a su compañero. Y antes de irse aseveraba que para él el ganador debe ser Miguel Torres pues aúna todos los ingredientes para la victoria.