'MasterChef Celebrity' encara esta noche su cuarta gala en TVE, que acogerá una nueva expulsión tras las eliminaciones de Necko Vidal, Soraya Arnelas y Charo Reina. Pero si algo ha marcado el arranque de esta undécima edición del talent culinario ha sido el encontronazo entre José Manuel Parada y Juanjo Bona.

Durante la primera gala del talent show culinario, un comentario del extriunfito fue interpretado por Parada como una falta de respeto hacia las personas con más experiencia. El presentador reaccionó con firmeza, y la tensión en plató fue evidente, con un Juanjo Bona visiblemente dolido que defendió su educación y respeto hacia los mayores.

Con el paso de los días, la polémica quedó atrás y ambos dejaron claro que la convivencia también forma parte del concurso. "Soy el mayor de esta edición y quiero demostrar que la edad no nos impide hacer nada", nos explicaba Parada en exclusiva tras reconciliarse con Juanjo Bona en un abrazo que calmó los ánimos. Hoy, lunes 22 de septiembre, 'MasterChef Celebrity' vuelve con un nuevo capítulo que promete emociones fuertes, retos de alto nivel y, como ya es costumbre, alguna que otra chispa entre fogones.

José Manuel Parada y Miguel Torres, ¿cómo estáis?

PARADA - Bien, estamos dispuestos a lo que sea para ganar 'Masterchef', porque a mí me preguntan: "¿Tú quieres ganar?" y yo digo: "¿Alguien se presenta a un concurso sin querer ganar?" Lo tengo difícil porque Miguel sabe más de cocina.

MIGUEL - No es que sepa más. Yo sé hacer comida. Lo que esta gente y los jueces quieren en 'Masterchef' es que cocinemos a la altura de los mejores chefs del mundo, te diría. Pero hay mucho tapado. Yo no me creo esto de que: "Yo nunca he cocinado", "Yo no he frito nunca un huevo"...

PARADA - Mentira, se han preparado, van a clases particulares.

¿Tú sabías cocinar, Parada?

PARADA - A ver, yo considero que uno es libre cuando realmente es libre por sí mismo de hacer todo. Yo pertenezco a una generación donde teníamos que luchar con aprender a ponernos un botón en la camisa, a planchar el pantalón, a hacerte el dobladillo y también a cocinar. No podía estar dependiendo siempre de que viniera una señora, tu madre, tu hermana a hacer de comer. Entonces yo he aprendido a cocinar, pero me doy cuenta al llegar a 'Masterchef' que lo que yo sé es cocina muy tradicional que no es la que gusta ahora, aunque yo creo que los españoles seguimos queriendo el pulpo a la gallega, por favor.

MIGUEL - Cocina de producto...

PARADA - Una buena empanada, comida sana, comida abundante. Yo soy de comida abundante porque a veces el jurado me decía: "Eso es muy grande, ¿es para toda la familia?". Digo: "No, para mí solo". El tamaño importa, ¿eh? En la cocina sobre todo.

Lo que también nos gusta, aparte de la comida, son los concursantes que dan juego. Y en la primera gala tú, Parada, ya te has coronado. Ese final de capítulo con Juanjo, ¿qué pasó ahí?

PARADA - Yo lo adoro. A ver, yo quería demostrar, porque soy el mayor de esta edición, aunque yo creía que iba a ser de todas las ediciones, de las diez, pero no, lo es Carmen Lomana, compañera y amiga.

Carmen Lomana parece que tiene 20 años...

PARADA - Creo que tiene dos meses más que yo simplemente. Y de esta edición hay algunos que presumen de jóvenes y les saco medio año. Pero bueno, da igual, yo soy el mayor. Y entonces a mí me gusta demostrar que la gente, por que tengamos una edad, no por eso tenemos que dejar de hacer actividades. Hasta el último momento hay que luchar y hay que aprender y hay que estar ahí.

Y entonces, claro, viene esta gente jovencita, que yo la adoro, Juanjito, que es adorable, pero siempre están con la cosa de: "Ay, Paradita, que aunque eres mayor...". Y yo digo: "Oye, que soy mayor, pero no vengo en silla de ruedas". Y todavía estoy bien. Es lo único que traté de dejar claro, que a lo mejor no se entendió del todo bien, y yo a lo mejor también lo entendí mal, pero al momento ya visteis que nos dimos un abrazo y aquí no pasa nada.

Y Juanjo Bona es el mejor cantante de este momento y el mejor amigo mejorando lo presente, no se me vaya a enfadar ahora Miguel Torres. Pero no pasa nada. En 'Masterchef' creo que hay cosas de cocina y hay cosas de la vida y hay una convivencia. Y la verdad es que a veces hay choques, hay enfrentamientos, pero como no hay maldad, nos pedimos perdón al minuto, nos damos un abrazo, nos damos un beso y no seguimos, porque yo soy muy casto y no quiero llegar a más.

Tú tampoco Miguel, porque tú tienes una pareja consolidada y ya no puede llegar tampoco a más. Hasta aquí hemos llegado. En las reconciliaciones a más no se llega.

MIGUEL - Sí, has hablado muy bien.