EXCLUSIVA | Juanjo Bona esclarece su desencuentro con Parada en 'MasterChef Celebrity': "Lo viví mal"

El pasado lunes 1 de septiembre arrancó la décima edición de 'MasterChef Celebrity', un casting que reúne a 16 caras conocidas que van de cantantes e influencers a deportistas y presentadores. Entre ellos, Mala Rodríguez, Soraya Arnelas, Rosa Benito, José Manuel Parada, Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres, Valeria Ros, Charo Reina, Masi Rodríguez o el mago Jorge Luengo. El resultado de audiencia no pudo ser mejor: un gran 16,4% de cuota de pantalla y cerca de 1 millón de espectadores.
En la primera gala, fue Necko Vidal el primer expulsado tras una prueba de eliminación que lo dejó en la cuerda floja junto a Rosa Benito y Jorge Luengo. En la segunda semana, fue Soraya Arnelas quien acabó saliendo tras una prueba marcada por la polémica, donde Jorge Luengo tocó la campana casi al inicio para terminar su plato precipitadamente, estrategia que algunos consideran injusta para los demás participantes.
Y entre toda esta tensión, ya en la primera gala, Juanjo Bona vivió un momento tenso con José Manuel Parada en la primera gala. Tras un comentario del cantante, Parada malinterpretó como una falta de respeto del extriunfuito hacia quienes tienen más experiencia. Tras la vehemencia de Parada, Juanjo Bona respondió visiblemente afectado, defendiendo su educación y su respeto hacia las personas mayores. Tras ello, hemos podido hablar con Juanjo Bona en exclusiva de aquella situación durante la presentación de la décima edición del talent show en el FesTVal de Vitoria.
Con 'Masterchef Celebrity' has conseguido tu sueño, Juanjo. Están haciendo un montón de montajes estos días.
MASI - A veces, la vida, joder, cómo es...
JUANJO - Mira, en la vida todo llega. A veces no, es verdad. Pero yo estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad.
Cuando ves esas imágenes de chiquitito en este programa, ¿qué sientes?
JUANJO - Siento un poco de vergüenza, la verdad.
MASI - ¿Por qué? Es monísimo de la muerte.
JUANJO - A ver, me veo chiquito, me veo llorando, pero a la vez siento orgullo. Orgullo de decir, pues mira, esos niños que estuvieron conmigo en el junior que les mando un besito a todos, nadie me ha escrito. Pero yo me acuerdo que luego, cuando ya me fui, ninguno me habló. Y ahora digo: "Mira, ahí estoy. Hala. Ahí he llegado".
Y no te hablaron, ¿por qué?
JUANJO - Miento, sí que me hablaron... Me acuerdo de Paula, de Natalia, de Miguel, de muchos que estuvieron conmigo que sí que he mantenido alguna relación... Pero bueno, fue muy fuerte. Nada, ya está.
Dices que no te hablaron pero ¿por qué?
JUANJO - No, porque yo me fui en esa gala cero y luego ellos siguieron en el concurso y eran los concursantes y yo era el casi concursante.
MALA RODRÍGUEZ- La vida da muchas vueltas.
Y hace un año, fíjate dónde estabais los dos. Y ahora sois rivales en un concurso.
MASI - Bueno, rivales, en ningún momento... No considero que hayamos sido rivales.
JUANJO - Para nada.
A ver tampoco es la casa de la pradera esto.
MALA RODRÍGUEZ- Hay gente que sí se lo toma como la casa de la pradera y otra gente que se lo toma como 'La casa de papel'...
JUANJO - Estamos revolucionados porque estamos muy felices.
MALA RODRÍGUEZ - En la vida hay que disfrutar, hay que pasarla bien y hay que hacer las cosas con mucho amor y sin estrés.
MASI - O sea, no compites contra tus compañeros. En todo caso, yo creo que en 'Masterchef' se compite con uno mismo y tú tienes que hacer tus platos bien.
JUANJO - Pero ha sido fuerte, de verdad, de verla de presentadora a vernos ahora como en un mismo nivel. Yo a Masi la veía como en un estatus superior y ahora estar juntos es raro.
Aunque compitáis con uno mismo y os tengáis que demostrar las cosas, nos decía Parada que no hay que olvidar que es un juego. Y venís también a ganar, ¿no?
MALA RODRÍGUEZ - Parada dice cada cosa...
MASI - Cariño, te voy a explicar una cosa. Parada dice que hay que olvidar que es un juego porque es una condición y hemos venido a ganar. Pues yo no, mi niño. Yo no puedo olvidar que es un juego porque sino me pongo a llorar.
JUANJO - Yo sí que soy competitivo y es como: "Pues quería yo haber quedado el primero", y luego ya dices: "Pues ya está".
El final de la primera gala fue apoteósico. ¿Cómo viviste Juanjo esa bronca con Parada?
JUANJO- Uy, yo lo viví en ese momento mal. Lo viví como "Guau, ¿qué es esto?", pero luego, a los cinco minutos, ya estábamos descojonándonos, riéndonos.
MASI- Fue un poco tenso ese momento.
JUANJO- Fue tenso porque no me conocía, ni yo a él, ni estaba todavía forjado el lenguaje general entre todos. Llevábamos seis días sin parar y era como la primera semana de desgaste emocional.
MASI - Fue un malentendido que Parada no sabe el respeto que tú le tienes a las personas mayores o no. Él lo pilló mal. Un pequeño ataque. Pero a Parada luego se le publicó.
MALA_ Él es muy picado. Él es muy picado. Él es muy picado. Él es muy picado.
JUANJO- Parada es fuerte.
MASI- Te abraza y te quiere y te cuida.
Me gustó además mucho que dijeras lo de la canción de "Mis Tías", que a mí además me gusta esa canción.
"Mis tías" y lloro, de verdad.
El tío es duro, ¿no? Es muy duro.
MASI - Bueno, pero porque él se siente muy joven, está lleno de vitalidad. Entonces, que le digan que es una persona mayor, que lleva mucho tiempo en pantalla y siendo parte de nuestras vidas. Yo recuerdo que yo nací y estaba ahí José Manuel Parada. Claro, lleva muchos años. Él no quiere que se le diga que es una persona muy mayor porque está lleno de vitalidad, se enfada.
Me ha dicho que hay gente que va de joven y tienen dos meses más que él.
MASI - Bueno, siempre hace esos comentarios.
Os quiero preguntar ¿qué os ha llevado a estar en este concurso, a aceptarlo?
MALA - Pues porque es muy divertido estar, conocer a otras personas de la industria, ¿no?
¿Se paga bien?
MALA - Sirve para desconectar de tu mundo y dedicarte a otra cosa.
MASI - Salir de tu zona de confort
MALA - Y empezar a hacer algo bonito, humilde y respetable. A mí me pasa que llevo desde que empecé a trabajar en este mundillo, haciendo cosas diferentes y poniéndome pruebas. Me apetece verme en otras situaciones, porque me voy conociendo a gente, te van nutriendo. Es muy enriquecedor.
