Hablamos con Rosa Benito de lo ocurrido con Torito tras las cámaras de 'MasterChef Celebrity': "Estaba dirigido"

Rosa Benito ya ha estrenado su delantal en 'MasterChef Celebrity', que arrancó su décima edición en La 1 el pasado lunes para volver a poner a las estrellas detrás de los fogones. Y durante la presentación del talent show culinario en el FesTVal de Vitoria, al que se ha desplazado El Televisero, hemos preguntado a la madre de Chayo Mohedano por la tensa conexión que protagonizó con 'La familia de la tele' durante las grabaciones del programa, en la que terminó huyendo de sus antiguos compañeros de 'Sálvame'.

Este momento ocurrió cuando el talent de cocina estaba aún por arrancar las grabaciones de su presente edición, en mayo. Entonces, recién se había estrenado el fallido magacín de las tardes de La 1, que en uno de sus primeros programas conectó con el elenco de concursantes para presentarlos uno por uno. Sin embargo, cuando llegó el turno de la madre de Rosa Benito, esta trató por todos los medios no hablar con sus antiguos compañeros de Telecinco.

Más en detalle, aquella situación tuvo lugar cuando 'La Familia de la tele' mantuvo una conexión en directo con el Castillo del Buen Amor, donde se grababa la nueva edición de 'MasterChef Celebrity 10'. Torito presentaba uno a uno a los participantes y cuando llegó el turno de Rosa Benito ella respondió con un "hola" seco y mantuvo una actitud distante, evitando interactuar con sus antiguos compañeros de Telecinco. Desde el plató, María Patiño le preguntó si no les deseaba suerte y Torito se acercó con el micrófono, pero Rosa, visiblemente incómoda, le dio un manotazo y se marchó abruptamente de la conexión.

El gesto generó reacciones inmediatas: María Patiño la tildó de "falsa y cínica" y aseguró que proyectaba su rencor personal sobre el resto. Por su parte, Belén Esteban lo consideró una falta de respeto hacia el público, el equipo y el propio Torito. Carlota Corredera y Kiko Hernández también la criticaron en 'Tentáculos', subrayando que debía ser "más lista" y ubicar su papel como concursante de 'MasterChef Celebrity'.

La reacción de Rosa Benito no se hizo esperar y respondió en redes sociales con un mensaje emocional en el que habló de traición y de haber cerrado heridas, afirmando que busca paz y no piensa volver a tratar con quienes le hicieron daño. Torito, por su parte, restó dramatismo y aseguró que no lo vio como una agresión sino como la reacción de alguien que no quería salir en ese momento. Ahora, durante la alfombra naranja del citado festival de televisión, ha hablado con nosotros en exclusiva sobre este tema y otros, como el regreso de Lydia Lozano a Telecinco.

Rosa Benito, ¿cómo estás?

Muy bien, muy contenta de estar aquí en esta ciudad tan bonita y una alfombra roja naranja que trae tanta suerte.

Te han aplaudido un montón.

Bueno, yo me siento muy querida con la gente y fíjate que lo que he visto mucho es juventud. Y eso me da un subidón tremendo.

Respecto a 'Masterchef Celebrity', ¿te imaginabas que ibas a acabar concursando en este programa?

Pues mira, una vez que entré, que me pareció súper difícil, pero lo hemos vivido muy bien, tengo unos compañeros maravillosos, tengo aquí a David Amor, que ha sido un amor, nunca mejor dicho, por el apellido que tiene y ha sido una experiencia magnífica.

¿Crees que vas a dar mucho juego, en el sentido de ser luchadora, buena cocinera...? ¿Nos vamos a sorprender contigo?

Creo que os vais a sorprender. Y para bien, creo. Porque es un programa muy ameno, lleno de locuras, he aprendido a cocinar la cocina moderna, porque mi casa era la tradicional, y creo que os va a sorprender con todo, pero sobre todo lo vais a pasar muy bien.

¿A quién animarías de tu familia a participar en una siguiente edición de 'Masterchef'?

Yo hasta ahora estoy diciendo que a mi hija Rosario, porque mi hija Rosario es una persona que, como yo, va a sorprender para bien.

Hace unos meses vimos aquella imagen que fue un poco incómoda con Torito, cuando hubo aquella conexión con 'La familia de la tele' y protagonizaste un momento tenso.

Yo lo que no quiero hacer ya no lo hago. Una cosa es contestar y otra cosa es que Torito tenía un pinganillo y estaba dirigido por la persona que estaban llevando. Entonces no me interesa. Me pusieron de agresiva. Creo que soy de todo menos agresiva, puedo ser cualquier cosa. Yo en ningún momento me porté mal, solamente no quería entrar en el juego y que ellos querían que entraran. Y no quiero hablar más de ellos.

Lydia Lozano ha regresado Telecinco. No sabemos qué relación tenéis a día de hoy... Os lleváis bien, ¿no?

Pues mira, yo me alegro cuando lo leí, me alegré. Creo que Lydia ha estado en Telecinco 20 años. Toda una vida. Y cuando la han reclamado es porque el público la quiere. Entonces me quedo con eso, le doy la enhorabuena.

¿Te veríamos en una siguiente edición de 'Supervivientes All Stars', como ganadora de 'Supervivientes 2011'?

Yo voy a estar ahora disfrutando de 'MasterChef', quiero vivir esto y la vida no sabemos lo que nos depara. Bueno, pero creo que la vida tiene unas etapas y las etapas hay que vivirlas. Repetir las cosas a veces no son buenas tampoco. Entonces, yo estoy en 'MasterChef', que para mí ha sido una experiencia preciosa.

Y ya para terminar, Rocío Flores se va a sentar ante Lydia Lozano en 'De Viernes'.

Yo no voy a contestar a nada porque no sé lo que va a pasar. Entonces, me tienes que respetar.