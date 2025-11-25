La vida actual de Emilio Aragón, 66 años: De 'Médico de familia' a su regreso a la televisión con una nueva faceta

La vida de Emilio Aragón ha dado todo un giro desde que decidió alejarse del mundo de la televisión para centrarse en su familia y explorar nuevas facetas profesionales. A sus 66 años, el actor reaparece este martes, 25 de noviembre en televisión para presentar un nuevo proyecto alejado de títulos como 'Médico de familia', 'El gran juego de la oca' o 'Javier ya no vive solo', que lo consolidaron como una de las figuras clave de la televisión durante la década de los 90.

Años después de su último proyecto televisivo, cuando en 2021 se embarcó a presentar y dirigir el programa de entrevistas 'B.S.O' en Movistar Plus+, el humorista y actor reaparecerá ante los espectadores este martes en 'Late Xou' para presentar junto a Marc Giró su último estreno: su segundo libro de literatura infantil 'Telmo Lobo 2: La leyenda del pirata', que sirve de continuación para su novela debut publicada en 2024.

Emilio Aragón: de presentar 'El juego de la oca' y protagonizar 'Médico de familia' a su nueva faceta como autor de libros infantiles

Y es que, tras concluir su carrera televisiva hace cuatro años, Emilio Aragón decidió centrarse en su faceta de productor, uniéndose a Antonio Banderas en la obra de teatro 'Godspell', que continúa sus funciones en el Gran Teatro Pavón de Madrid. Pero también ha terminado explorando el mundo de la literatura, concretamente las historias dirigidas a los más pequeños. Aunque ya en 1998 publicó su primera novela 'Lola, la pianola' y en 2017 'El indiferente cielo azul'.

En esta nueva entrega de 'Telmo Lobo', el también escritor continúa la historia de los hermanos Lobo que se embarcarán en una nueva dimensión con un emocionante objetivo. Así, Telmo, Carmina, Mía y Sammy, los protagonistas de la nueva publicación del presentador, tendrán que unir sus fuerzas para salvar al teniente Alonso Lobo y superar las jugarretas de Sander y su malvado vecino.

Y si bien Emilio Aragón repasará su nueva faceta como autor en el programa de Marc Giró, su imborrable huella televisiva será también uno de los temas centrales de la noche. Su carrera en la pequeña pantalla arrancó cuando comenzó a acompañar a su padre, el mítico payaso Miliki de los 'Payasos de la tele' bajo el apodo de Milikito. Ya con 18 años comenzó en 'El gran circo de TVE'. Ya en la década de los 80, el humorista dio el salto como presentador.

Emilio Aragón junto a Lydia Bosch en 'Médico de familia'.

Comenzó conduciendo espacios como 'VIP' en Telecinco, experimentando un aumento de popularidad que le llevó a expandirse por el mundo del teatro, produciendo el musical 'Barum' en Madrid e incluso atreviéndose en la música con su disco 'Te huelen los pies'. Más tarde, fundó Globomedia, la productora responsable de series como '7 vidas', 'Los hombres de Paco' o 'Aída', además de mudarse a Antena 3 para presentar 'El juego de la oca'.

Más tarde llegó uno de sus papeles más recordados, el de Nacho Martín en 'Médico de Familia'. La exitosa serie de Telecinco se extendió desde 1995 a 1999, con nueve temporadas y 119 capítulos que catapultaron a la cadena a audiencias que nada tienen que ver con las de hoy. "No podía salir a la calle, no podía ir al parque con mis hijos. No podía hacer nada, era una popularidad tremenda, tremenda", recordó en una ocasión Emilio Aragón durante su entrevista en 'Cafè d'idees' en RTVE Play.

Posteriormente, trató de replicar el éxito de 'Médico de Familia' en Antena 3 con 'Javier ya no vive solo', que se alargó durante 3 temporadas pero no consiguió acercarse al nivel de éxito de la ficción de Telecinco. A partir de ahí, comenzó a centrarse más en su faceta como director de cine, firmando 'Pájaros de papel' con Imanol Arias o 'Una noche en el Viejo México' con Robert Duvall como protagonista.

"La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora. Todos tenemos una canción que te recuerda a tu madre, a tu primer amor, a un viaje, a alguien que ya no está. No puedo imaginarme la vida sin música", aseguró Emilio Aragón en 2021 antes de embarcarse en 'B.S.O', su último proyecto televisivo en Movistar Plus+. Y este martes, desvelará cómo ha gestado su pasión por la escritura estos años hasta publicar sus dos primeros libros infantiles.