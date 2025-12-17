Javier Gutiérrez habla por primera vez de lo que ocurría con Antonio Resines en el rodaje de 'Los Serrano'

Este martes, 16 de diciembre, David Broncano ha recibido en 'La Revuelta' la visita de Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez. Ambos visitaron el programa de La 1 para presentar 'Rondallas', su nueva película, que se estrenará el próximo 1 de enero.

El director cinematográfico ha dirigido a multitud de estrellas del celuloide, como Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo o Antonio de la Torre. "¿Has dirigido a Antonio Resines alguna vez?", quiso saber Broncano. A lo que su invitado contestó afirmativamente, e incluso no dudó en contar una anécdota que tiene con él.

"Nos queremos un montón y se mosqueó muchísimo porque él tiene una casa en Comillas y a mí, gracias a 'Primos' me han puesto una calle con mi nombre. Resines estaba super molesto", explicó Sánchez Arévalo, quien aseguró que el actor le dijo: "Yo llevo toda la vida aquí y no me han puesto ni una rotonda, y llegas tú y te ponen una calle".

Javier Gutiérrez revela el motivo por el que Resines paralizaba los rodajes

Por su parte, Javier Gutiérrez, recordó que trabajó con Antonio Resines en la mítica serie de Telecinco 'Los Serrano'. A raíz de esto desveló un curioso motivo por el que el actor interrumpía los rodajes. "Yo trabajé con él en 'Los Serrano' y es un compañero maravilloso. Además, es un profesional que no necesitaba los papeles para repasar las secuencias, y tenía más secuencias que ninguno". "Ahora eso sí, "si jugaba el Real Madrid, se acababa el rodaje, estuviera en el punto en el que estuviera", aseguró.

Esto era algo que Broncano entendía a la perfección. Cabe recordar que el actor es también colaborador de 'La Revuelta'. "Esto aquí lo sufrimos. Resines lleva ocho años viniendo solo cuando juega el Madrid y luego se va directo al Bernabéu, debe tener el abono de Florentino", bromeó el presentador.

Antonio Resines y @javiergutialva trabajaron juntos en 'Los Serrano'



🗣️"Es maravilloso, ahora eso sí, si juega el Real Madrid, se acaba el rodaje esté en el punto en el que esté"#LaRevueltahttps://t.co/wIv4xehz5H pic.twitter.com/Ye5eEuNRRH — La 1 (@La1_tve) December 16, 2025

Broncano y Daniel Sánchez Arévalo también han tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y es que el jienense ha participado en varios anuncios. En uno de ellos, fue dirigido por el director, donde, casualmente, también trabajó Javier Gutiérrez. Los invitados han querido trasladar al presentar sus puntos de vista sobre aquella interpretación.

"Querías probar demasiadas cosas. Tenías la presión de ser demasiado importante y querías darte tu lugar", recordaba el cineasta. Por su parte, el intérprete recordó que fue "como un futbolista profesional: llegaste, hiciste lo tuyo y te fuiste".