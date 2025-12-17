Piden a David Broncano repetir en las Campanadas de TVE tras la baja de Buenafuente y da una rápida respuesta

A tan solo dos semanas para el 31 de diciembre, RTVE se quedó sin presentadores para las Campanadas tras caerse en el último momento Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Sobre la posibilidad de volver a repetir en la Puerta del Sol se han pronunciado David Broncano y Lalachus este martes en 'La Revuelta'.

Será este jueves, 18 de diciembre, cuando RTVE anuncie quién presentará finalmente las Campanadas. Pese a su éxito el año pasado, cuando consiguieron superar en audiencias a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, el presentador y la colaboradora de 'La Revuelta' tienen claro que no repetirán.

Más información RTVE detalla toda su programación para esta Navidad, con el anuncio oficial de los presentadores de las Campanadas

Durante la sección de la cómica, esta recordó que sería su última participación del año. "Son tres semanas, que tampoco es…", comentó Broncano. Sin embargo ella suspiró: "Ya, pero se hace como muy largo, otro año ya…". Acto seguido aprovechó para mandar un "besito a Andreu Buenafuente", al que se sumó su compañero.

"Hace un año estábamos tú y yo ahí diciendo: 'Madre mía las Campanadas, a ver qué hacemos'", recordó el jienense. Por su parte, ella se mostró muy contenta e ilusionada porque ella va cumplir otro sueño: "Este año voy a hacer el 'Telepasión', ¡pero voy a presentarlo yo! Joder, ¿eh? Con Aitor (Albizua)". "Cómo estás metida en TVE, ¿eh? Te abrieron la puerta un poquillo por la rendija y metiste una cuña…", ironizó el presentador.

"Entré como Shrek a la ciénaga", agregó Lalachus, entre risas. "Patada a la puerta y ya no te echan. Ya puede venir Desokupa, que… ¡Cómo ha agarrado Lalachus en TVE! ¿Pero tú has hecho oposición para TVE?", le preguntó Broncano, siguiendo con la broma. Era en ese momento cuando ambos rememoraron su paso por las Campanadas: "Lo pasamos bien, ¿eh? Cómo miramos por el balcón…".

En ese instante, un espontáneo presente en el teatro empezó a gritar: "¡Que repitan! ¡Qué repitan!". Sin embargo, ellos declinaron la oferta. "No, no se puede. Gracias, pero no, no se puede repetir. Igual en un futuro, dentro de unos años…", comentó Broncano. "Se te pone cara de Ramón García si te pones ahí otra vez", sentenció entre risas Grison.