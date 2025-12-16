¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este martes 16 de diciembre?

'La Revuelta' encara posiblemente su última semana del año en TVE al igual que lo hace 'El Hormiguero' en Antena 3. Tras abrir la semana con Ana Torroja, David Broncano sufrirá esta semana un parón en la emisión del programa pues el miércoles dejará su hueco al fútbol y posteriormente a 'Hasta el fin del mundo'.

Así, 'La Revuelta' de David Broncano solo emitirá esta semana tres programas. El de este pasado lunes, el de hoy martes 16 de diciembre y finalmente el del jueves 18 de diciembre faltando a su cita como decimos el miércoles por la emisión del partido de Copa del Rey entre el Talavera de la Reina y el Real Madrid.

¿Quién visitará 'La Revuelta' de David Broncano este martes?

¿Pero quién visita hoy martes, 16 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' tendrá por primera vez en su plató a Abraham Mateo para celebrar sus 20 años carrera y repasar el reciente éxito mundial de 'Quiero decirte', su tema junto a Ana Mena lanzado en 2022 que ha regresado con más fuerza que nunca a las listas gracias a la aparición de ambos en la película 'Culpa nuestra'.

Por su parte, David Broncano podría recibir a Miki Esparbé, uno de los protagonistas de 'Frontera', la película sobre el franquismo que llegó a los cines el pasado viernes. La cinta cuenta la historia de los habitantes de un pueblo de la comarca del Pallars que en 1943, cuando Franco y Hitler habían cerrado la frontera entre España y la Francia ocupada, ayudan a los judíos a cruzarla arriesgando sus propias vidas.