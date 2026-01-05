El actor Javier Gutiérrez señala el posible motivo de la cancelación de una de las series que iba a protagonizar

Han pasado casi cinco años desde que Amazon Prime Video rechazara grabar una serie sobre Amancio Ortega, que iba a estar protagonizada por Javier Gutiérrez. Desde la plataforma no alegaron ningún motivo por el cual se declinó hacer la serie sobre el hombre más rico de España, cuya vida está llena de incógnitas.

Ahora, el actor se ha pronunciado al respecto de esta cancelación, y ha teorizado sobre las posibles razones por las cuales el proyecto, basado en la novela de Covadonga O'Shea, no llegó a ver la luz. Según ha explicado Javier Gutiérrez en una entrevista con Esquirre, el proyecto "estaba muy adelantado", e incluso se habían redactado ya "todos los guiones de una temporada, estaban hechos".

La serie narraría la vida del fundador de Inditex, desde su niñez hasta los "50 o casi 60 años": "Recogía sus comienzos, las privaciones de su familia y sus inicios hasta las primeras tiendas fuera de España". Sin embargo, el proyecto "murió" mucho antes de ver la luz, algo que ninguno de los actores de la serie se explican.

Javier Gutiérrez desvela el posible motivo de la cancelación de la serie sobre Amancio Ortega

"El proyecto estuvo a punto de rodarse. Tenía incluso las fechas cerradas", explica. A Javier Gutiérrez le da "pena" que no saliera adelante una serie tan "ambiciosa": "Era muy apetecible y, estoy seguro, interesante para el público". Además, recuerda que incluso había organizado su apretada agenda para centrarse en este proyecto durante una larga temporada: "Dejé pasar cosas para embarcarme en más de seis meses de trabajo y, al final, todo se vino abajo como un castillo de naipes", lamenta.

El actor desconoce el motivo por el cual Amazon Prime Video renunció al proyecto: "No sabría decir por qué". Aunque tiene una teoría: "Creo que incluso salió la noticia de que se estrenaría en muchos países a la vez y, claro, quizás pasar de una figura tan enigmática y poco conocida a hacerla tan visible, no interesó. Alguien diría: 'Mejor darle una vuelta. Nos interesa conservar el anonimato. Mejor no darle más bola y dejarlo ahí'".

Javier Gutiérrez acaba de estrenar su nueva película, 'Rondallas', una cinta de Daniel Sánchez Arévalo que llegó a los cines el pasado 1 de enero, abriendo así el año cinematográfico. El filme cuenta la historia de Luis (Gutiérrez) intentando unir a un pueblo gallego a través de la rondalla tras sentirse culpable de una desgracia marítima. El actor, aunque nació en Asturias, se crio en Galicia, por lo que no le habrá sido difícil meterse en la piel del personaje.

"El mayor triunfo es que el teléfono no deje de sonar y tener proyectos. Si viene acompañado de prestigio, premios, taquilla, favor del público, bienvenido sea", asegura el intérprete en su entrevista a Esquirre.