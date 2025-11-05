¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 5 de noviembre?

Tras recibir por primera vez a María del Monte e intentar someterla a las preguntas clásicas sin éxito, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. La intérprete andaluza visitó a David Broncano este martes sin ninguna promoción entre manos y terminó firmando una noche repleta de risas y confesiones con el humorista, al que terminó sugiriendo un cambio drástico en la pregunta del sexo y el dinero.
La visita de la cantante al espacio de TVE se tradujo en un 10.9% de share y 1.354.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.6% de share y 1.694.000 espectadores liderando con su entrevista a William Levy y Paula Echevarría. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 9' se conformó con un 10.4% de cuota de pantalla y 1.287.000 seguidores durante su segunda entrega de la temporada en su franja express.
Los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'
Pero quién visita hoy miércoles, 5 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Sergio Dalma, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo disco 'Ritorno Vía Dalma', que se estrenará el próximo 14 de noviembre. Por su parte, como ya adelantó este lunes, David Broncano recibirá a dos "personas increíbles" que pueden ser dos viejos amigos del programa.
JJ Vaquero podría regresar al espacio de La 1 junto a Goyo Jiménez este miércoles para presentar 'Sujétame el cubata', su nueva película que llegó a los cines el pasado 13 de octubre y que ya presentaron en primicia desde 'El Hormiguero'. Sería la primera visita del colaborador de Pablo Motos y la segunda de Vaquero, que ya acudió al espacio de David Broncano en la recta final de su primera temporada para presentar 'La garita'.
