El pelotazo de Netflix a nivel mundial: La miniserie española que es número uno en más de 50 países

'Berlín y la dama del armiño' promete alcanzar datos de audiencia a la altura de la franquicia 'La Casa de Papel'. El nuevo spin-off aterrizó en Netflix el pasado 15 de mayo y apenas ha necesitado dos semanas en la plataforma para posicionarse como la serie más vista del momento a nivel mundial.

La ficción, protagonizada por Pedro Alonso, es el nuevo fenómeno internacional del gigante del streaming porque ha conseguido situarse en el TOP 1 en más de 50 países del planeta desde su lanzamiento. Entre ellos, nuestro país, donde encabeza el ranking de las diez series más populares. Completan el podio 'Valle Salvaje' y 'The Boroughs: Jubilación rebelde'.

'Berlín y la dama del armiño' se alza así como uno de los estrenos más exitosos de Netflix durante mayo y quien sabe si del primer semestre del año. Los números apuntan a ello.

Aunque está lejos del boom que representó 'La Casa de Papel', la nueva serie, cuyo reparto principal está compuesto por Tristán Ulloa, Inma Cuesta, Michelle Jenner, Julio Peña, Begoña Vargas, Joel Sánchez y José Luis García Pérez, acumula más de 6 millones de visualizaciones y cerca de 46 millones de horas reproducidas en todo el mundo según las cifras publicadas por Tudum, el portal oficial de Netflix.

Resultados que se suman a los compartidos por el portal especializado en este tipo de métricas FlixPatrol, que acreditó que 'Berlín y la dama del armiño' alcanzó el primer lugar entre los espectadores de Netflix en más de 50 países durante la semana del 18 al 22 de mayo, incluyendo mercados muy importantes de Europa y América Latina.

Lo cierto es que este pelotazo no sorprende después de la crítica de la prensa televisiva especializada y de los espectadores en redes, que dieron un veredicto muy repetido tras devorar los ocho capítulos que conforman la temporada.

Así es 'Berlín y la dama del armiño' en Netflix

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.





