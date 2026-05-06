Telemadrid renueva su programación para competir contra 'Malas Lenguas Noche' y 'La Sexta Xplica' la noche del sábado

Tras el estreno de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora en el prime time de los sábados en La 2 se ha recrudecido la guerra por las audiencias con 'La Sexta Xplica'. Pues bien ahora es Telemadrid la que ha querido sumarse a esta rivalidad con la apuesta de uno de sus programas de actualidad más emblemático con una versión para la noche de los sábados.

Así, según ha avanzado Poco Pasa TV, Telemadrid quiere disputarle a La 2 y La Sexta su apuesta por un programa en directo y estrenará este mismo sábado 9 de mayo una nueva versión de 'Madrid Directo Noche' después de que el formato ya contara con una versión nocturna en la noche de los viernes con Emilio Pineda como presentador.

Ahora 'Madrid Directo Noche' salta al prime time del sábado en Telemadrid a partir de las 22:00 horas con dos nuevos presentadores: Déborah Serendipity y Luis Miguel Torrecillas, reporteros de la versión diaria del programa. La reportera se encarga de cubrir todo tipo de eventos como alfombras rojas, premios, estrenos y conciertos mientras que él es uno de los rostros más emblemáticos de 'Madrid directo' desde sus orígenes.

Así, mientras 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora y 'La Sexta Xplica' se centra en la actualidad política y social con tertulias y entrevistas, Telemadrid pretende abrir un hueco al directo con otro tipo de actualidad más centrado en la amplia oferta cultural que invade la comunidad de Madrid con numerosas fiestas como las de San Isidro.

Con la apuesta por 'Madrid Directo Noche', Telemadrid ejecutará un cambio en la programación de noche de los sábados pues hasta ahora ofrecía el programa 'Enamorados de Madrid' en access prime time y después cine y ahora la versión nocturna de uno de sus programas más emblemáticos tomará el relevo al séptimo arte.