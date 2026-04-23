'El Hormiguero' anuncia la lista completa de invitados de la próxima semana que cierran abril en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 20 al jueves 23 de abril a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco para descubrir las novedades de 'La Voz Kids', entrevistó por primera vez a Simone Biles, se reencontró con Elsa Pataky y cerró la semana con la nueva música de Alaska, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Bad Gyal, que regresa al espacio de Antena 3 tras la publicación de su último álbum de estudio 'Más cara'. El martes queda reservado para Macarena Gómez, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su nueva comedia '¿Cómo hemos llegado a esto?', que llegará a los cines el próximo 30 de abril.

El miércoles llega el turno de Manuel Carrasco, que regresa al programa de las hormigas para desvelar todos los detalles de 'Pueblo Salvaje I', su nuevo álbum. El jueves, Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, será el encargado de cerrar la semana de entrevistas reapareciendo tras varios meses retirados por su enfermedad.

Lunes 27 - Bad Gyal

El lunes, Bad Gyal dará el pistoletazo de salida a la semana en 'El Hormiguero' más de un mes después de la publicación de su segundo álbum de estudio, 'Más cara', con el que se encuentra recorriendo actualmente toda España con su nueva gira de conciertos. La artista catalana se reencontrará con Pablo Motos para repasar la recepción del disco.

Martes 28 - Macarena Gómez

El martes queda reservado para Macarena Gómez, que acudirá al espacio de Antena 3 una vez más para presentar '¿Cómo hemos llegado a esto?', la nueva comedia que protagoniza centrada en un triángulo amoroso y que llegará a las salas de cine el próximo 30 de abril.

Miércoles 29 - Manuel Carrasco

El miércoles, Manuel Carrasco visitará una vez más 'El Hormiguero' para adelantar todos los detalles sobre 'Pueblo Salvaje I', su nuevo álbum de estudio que sirve de continuación para su último proyecto lanzado en 2025. A su vez, el cantante repasará sus preparativos para una de las fechas más importantes de su carrera: su concierto en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Jueves 30 - Borja Sémper

El jueves, Borja Sémper será el encargado de despedir la semana y las emisiones de abril tras retomar su vida pública después de varios meses recuperándose de su enfermedad. Así, el portavoz nacional del Partido Popular visitará por primera vez a Pablo Motos, para sincerarse sobre su estado de salud y relatar cómo afronta su regreso a la política tras este parón.