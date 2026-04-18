Avance de 'Una nueva vida', próximo capítulo del domingo 19 de abril: la confesión de Seyran sobre Ferit

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia emitirá el final del capítulo 82 y el comienzo del capítulo 83.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Suna exige a su tía que Abidin se convierta en el dueño de la mansión.

Ferit y Seyran tienen un fuerte acercamiento y están a punto de besarse, pero ambos se tienen que frenar porque Diyar llega a la mansión junto a su familia para cenar con los Korhan.

Seyran se abre con Ferit y confiesa que sigue enamorada. Además, está convencida de que él siente lo mismo, pero no es capaz de reconocerlo y acabar con su relación actual.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Seyran seguía enamorada de Ferit, pero se sentía culpable porque Diyar ha sido muy buena con ella y no quería interponerse en su relación.

Ferit y Abidin tenían un nuevo enfrentamiento, ya que este último no iba a parar hasta hacer justicia por la muerte de sus padres y recibir todo lo que merece como un Korhan.

Ifakat ofrecía un cheque de dinero a Abidin, pero él se enfurecía con la propuesta y visitaba a Halis para romper el cheque en su cara. Por otro lado, Suna sentía que la ira ha nublado a su marido.