Avance de 'Una nueva vida', próximo capítulo del domingo 12 de abril: Ferit venga la muerte de sus padres

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia emitirá el final del capítulo 81 y el comienzo del capítulo 82.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran sigue enamorada de Ferit, pero se siente culpable porque Diyar ha sido muy buena con ella y no quiere interponerse en su relación.

Ferit y Abidin tienen un nuevo enfrentamiento, ya que este último no va a parar hasta hacer justicia por la muerte de sus padres y recibir todo lo que merece como un Korhan.

Ifakat ofrece un cheque de dinero a Abidin, pero él se enfurece con la propuesta y visita a Halis para romper el cheque en su cara. Por otro lado, Suna siente que la ira ha nublado a su marido.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Ferit conseguía salvar a Seyran y Diyar se presentaba en el hospital como su abogada.

Sinan conseguía escapar, pero sigue obsesionado con Seyran. Mientras, Ferit llevaba a Seyran a la mansión, ya que estaba muy preocupado y quería protegerla hasta que consigan atrapar a Sinan.

Kazim estaba haciendo todo lo posible por recuperar a Esme ahora que está embarazada.