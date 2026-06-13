'Tu cara me suena' proclama al ganador de su gala 9 en Antena 3 con pleno de doces del público y el jurado

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 12 de junio su novena gala en la que volvió a quedar más que claro el perfil que continúa perfilándose como el claro ganador de la edición. Si bien Sole Giménez experimentó una destacable subida en el ranking como Gloria Estefan, Leonor Lavado no corrió la misma suerte como Paula Koops y Cristina Castaño abandonó por primera vez el podio en semanas.

El oro de la noche fue a parar por tercera vez esta edición a J Kbello, que volvió a arrasar por encima de sus compañeros con su aplaudida imitación de Elvis. El segundo puesto de este viernes quedó en manos de María Parrado, que revolucionó el escenario con los mejores éxitos de Merche. Y el bronce de esta semana cayó directo en Martín Savi, que deslumbró con su número como Queen.

María Parrado pisa fuerte con los mejores éxitos de Merche y Paula Koops brilla como Olivia Rodrigo

María Parrado lo da todo junto a Merche

La encargada de abrir la novena gala de 'Tu cara me suena 13' por todo lo alto fue María Parrado, que emergió en el escenario transformada en Merche junto a un ejército de bailarines para protagonizar un espectáculo de la Superbowl con los éxitos de la gaditana. Y tras abrir el medley con 'Me han vuelto loca' y 'Bombón', fue la propia cantante la que irrumpió en escena por sorpresa entonando su famoso "Hola que tal estás soy Merche".

"Si te soy sincera la conozco desde hace muchos años y la quiero con todo mi corazón. Tiene una voz muy personal y lo ha clavado todo, para mí lo ha hecho de 12", sentenció la artista invitada abrazándose a la benjamina de la edición, conmovida por el homenaje. "María qué quieres que te diga hija, si es que lo bordas...", señaló Lolita alabando el frenético inicio de gala. "Para mi Merche es de las voces más importantes que tenemos. Me ha acompañado en momentos muy bonitos de mi carrera, entonces para mí es muy especial rendirle homenaje", señaló Parrado visiblemente emocionada.

Del poderoso dúo de gaditanas que elevó el listón por todo lo alto nada más comenzar la noche 'Tu cara me suena' dio un giro de 180 grados para recibir a Paula Koops, que tras su primera victoria de la edición asumió el reto de convertirse en Olivia Rodrigo este viernes. Y entre un número incontable de flores, con un piano de cola de apoyo para interpretar 'Drivers License', la artista logró firmar un número a la altura del elevado nivel de sus compañeros.

"Después de haber ganado la gala pasada apareces aquí con la voz totalmente desnuda, con mucha fragilidad, un punto íntimo... Creo que es una imitación súper trabajada y vas a tener muy buena nota", señaló Chenoa entre aplausos del público. "Estás subiendo escaleras, mirando ya el horizonte... Yo creo que tus compañeros se tienen que preocupar un poco. Además es que durante toda la actuación no te he visto, con esa delicadeza, esa emoción...", advirtió Florentino Fernández aplaudiendo el nivel que la madrileña está alcanzando según se aproxima la gran final.

Jesulín de Ubrique cae en la parodia como M-Clan y Leonor Lavado no hace justicia a Paula Koops

Jesulín se mete en la piel de M-Clan

Poco después, Jesulín de Ubrique regresó al escenario de 'Tu cara me suena' dispuesto a ofrecer su versión más lograda de M-Clan. Sin embargo, su desenfadado número con guitarra en mano junto a sus compañeros de banda interpretando el éxito 'Carolina' terminó cayendo en parodia de la forma menos esperada, corroborando que el ex torero continuará ejerciendo como el comodín recurrente del jurado para otorgar las puntuaciones más bajas en esta segunda mitad de la edición.

"A ti artista que te toque, artista que nos sorprendes. Yo creo que estoy doblemente agradecido porque hay dos artistas ahí. Te he visto con una actitud tan buena, lo has vivido", aplaudió Florentino Fernández en un intento de destacar la predisposición del concursante para divertirse y entretener al público, sin desvelar la escasa puntuación que recibiría por parte del panel de jurado al final de la noche.

Quién tampoco tuvo demasiada suerte en las puntuaciones este viernes fue Leonor Lavado, pero la humorista también está más que acostumbrada a custodiar el fondo del ranking de 'Tu cara me suena' con todos sus números. Y su imitación con Traning VIP de su compañera Paula Koops de esta semana no fue una excepción. Si bien la cómica lo dio todo entre volteretas y pompones de animadoras, su rendición de 'B.O.B.O' no estuvo a la altura del exigente nivel de una gala 9.

"No he podido diferenciar quién era Paula y quién era Leonor, el fraseo que tú tienes, la manera de hablar tan dulce... Lo has hecho muy bien", destacó Lolita, tratando de aplaudir el trabajo de la humorista para clavar las expresiones y la dicción de la artista madrileña, pero obviando cómo el número había terminado rayando en una parodia de película de instituto estadounidense de bajo presupuesto.

Cristina Castaño deslumbra como Eurythmics y Sole Giménez disfruta como nunca al ritmo de Gloria Estefan

Cristina Castaño junto a Zapata Tenor en su actuación

Entonces, Cristina Castaño regresó a escena en 'Tu cara me suena' transformada en Eurythmics junto a Zapata Tenor, que en este caso acompañó a la actriz para dar vida a Luciano Pavarotti y deslumbrar en el dueto de 'There must be an angel'. Y enfundada en un traje brillante, con gafas de sol y su carisma habitual, la actriz volvió a firmar uno de los números de la noche, que en esta ocasión no le valió para colarse en el podio de este viernes.

"Cristina capta perfectamente la esencia de quién está haciendo y luego ya se esfuerza muchísimo en ese batiburrillo de subidas y bajadas que tiene Annie Lenox, que no es nada fácil, pero para mí ha sido un éxito", señaló Chenoa entre aplausos, destacando una semana más el enorme potencial de la actriz. "Cada vez que te construyes un personaje eres muy metódica, lo haces muy bien. Te has marcado un numerazo impresionante", destacó Florentino Fernández en la misma línea.

Quién llegó dispuesta a disfrutar sobre el escenario fue Sole Giménez, a quién el pulsador de 'Tu cara me suena' le concedió finalmente su deseo esta semana al otorgarle una superproducción como Gloria Estefan, rodeada de bailarines y una parafernalia de la nunca ha disfrutado al firmar siempre números de lo más minimalistas o íntimos. Así, la veterana intérprete disfrutó al ritmo de 'Mi tierra' y sin duda contagió su buen espíritu al jurado y al público.

"Hoy te han puesto de todo y cómo has estado. Esas cosas que te decimos a veces de cómo cantas... Yo hoy no he visto a Sole por ninguna parte ¡Yo veo a Gloria Estefan todo el rato! Has estado brillante", sentenció Àngel Llàcer entre aplausos del público, asegurando que la concursante ha conseguido tumbar una barrera este viernes que continuaba siendo una de sus asignaturas pendientes: enterrar su distintivo sello personal. Lo que se tradujo en una escalada sin precedentes en el ranking, haciéndose con 10 puntos del jurado.

Aníbal Gómez se atreve como Jesulín de Ubrique y Martín Savi lo da todo como Queen

Martín Savi interpreta a un gran Freddy Mercury y Queen

Y en la recta final de la noche, Aníbal Gómez irrumpió en el escenario transformado en el Jesulín de Ubrique de los años 90 para firmar la parodia por excelencia de esta semana en 'Tu cara me suena'. Al ritmo de 'Toda toda', el humorista se paseó desorientado por el plató, que transformado en un campo, emuló al famoso videoclip del torero. "La esencia me ha costado verla", confesó Chenoa entre risas del público. "Se os ve clavados, hay muchísimo rigor. Y es que Aníbal siempre se toma eso muy en serio", se limitó a señalar Florentino Fernández.

Justo después, Martín Savi tomó el relevo del cómico para firmar uno de los grandes números de la noche y la edición al recrear la magia de Queen sobre el escenario. Transformado en Freddy Mercury, con cardado y un flamante mono blanco brillante, el argentino dejó su alma en el piano interpretando 'Bohemian Rhapsody' en una secuencia que, sin embargo, no logró convencer del todo al jurado.

"Yo creo que ha sido perfecto en la ejecución pero me faltaba un romper la voz, una entrega, un algo, una manera de devorar la vida... Tú eres demasiado buen alumno y a veces tienes que coger todo lo bueno que tienes para deshacerlo por completo y que pase algo que hoy no ha pasado, aún así te felicito", comentó el presidente del jurado de 'Tu cara me suena'. "Yo he visto a trozos, en partes a Martín que sí se ha entregado y ha podido dar ese toque, pero es verdad que me ha faltado el fuego y la suciedad que tenía un perfecto Freddy Mercury, nada más", añadió Chenoa en la misma línea.

J Kbello firma su tercera victoria en 'Tu cara me suena' con su aplaudida imitación de Elvis Presley

J KBello vuelve a triunfar con su versión de Elvis Presley

Sin embargo, el número ganador de la noche estuvo firmado una vez más por J Kbello, que se tomó tan en serio su reto de reencarnar al rey del rock esta semana que terminó transformando su número como Elvis Presley en su tercera victoria de la edición. Y es que, nada más poner un pie en el escenario, se borró todo rastro del gaditano, perdiéndose entre los movimientos de cadera y manierismos del intérprete de 'Bossa Nova Baby', tema con el que deslumbró al jurado y al público al final de la noche.

"Me he quedado muda de verdad, no sé qué decirte. Los movimientos, la voz...", confesó Lolita, adelantando el pleno de doces que el concursante conseguiría una vez más este viernes. "Cuando ves a alguien que no tiene rival a mí me fascina, entonces eres muy hipnótico. Estás haciendo una imitación pero hay algo de J Kbello en cada una de las imitaciones, es decir, eres muy artista. Tienes mucho respeto y lo mejor es que cuando terminas se hace el silencio y hay un arranque de aplausos por parte del público ensordecedor", destacó Chenoa a modo de felicitación antes de coronar por unanimidad al gaditano como ganador.

Votos del jurado:

J Kbello: 48 (12)

María Parrado: 41 (11)

Cristina Castaño: 37 (10)

Paula Koops: 37 (9)

Martín Savi: 36 (8)

Sole Giménez: 28 (7)

Leonor Lavado: 24 (6)

Aníbal Gómez: 20 (5)

Jesulín de Ubrique: 17 (4)

Votos del público:

J Kbello: 12

Martín Savi: 11

Sole Giménez: 10

María Parrado: 9

Cristina Castaño: 8

Paula Koops: 7

Leonor Lavado: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Aníbal Gómez: 4

Votos del jurado+público: