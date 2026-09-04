'La Revuelta' acogerá una gran novedad en el estreno de su nueva temporada en la programación de La 1 de RTVE

'La Revuelta' inicia nueva temporada en La 1 de RTVE, la tercera ya, con mudanza a una nueva casa. El programa de David Broncano abandona un lugar mítico como el Teatro Príncipe Gran Vía, escenario de algunos de los momentos más icónicos y disparatados, para trasladarse en esta tercera edición al Teatro Albéniz de Madrid.

Será una de las principales novedades del regreso del formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa a la programación de access prime time a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Hablamos de un espacio ostensiblemente más grande y con mayor capacidad para recibir al público que cada noche forma parte fundamental de 'La Revuelta'. Eso sí, por ahora, el decorado es toda una incógnita que se resolverá en el estreno (21:45 horas).

Vuelve @LaRevuelta_TVE por todo lo alto, con un nuevo teatro para llenar con el público más maravilloso de la televisión



Muy pronto, en @La1_tve y @rtveplaypic.twitter.com/aYxyEFSEwA — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 30, 2026

No obstante, aunque cambia radicalmente el escenario, la esencia del programa se preservará. 'La Revuelta' continuará siendo el espacio de entretenimiento transgresor que es con "nuevos contenidos" y "novedades" que, en este momento, también son un enigma. Las cartas se mostrarán a partir de la próxima semana.

David Broncano mantendrá a sus clásicos colaboradores (Lalachus, Candela Peña, Yunez Chaib, Jorge Ponce y Pablo Ibarburu) y también a Sergio Bezos, figura clave en el talk show de humor. Ante el nuevo teatro, será el colaborador que más se tendrá que adaptar a la mudanza en un patio de butacas aún más grande que requiere de más interacción con el público.

Con estos cambios, 'La Revuelta' busca reinventarse para, al menos, atesorar la media del 12,6% de cuota y 1.519.000 seguidores que cosecharon las dos primeras temporadas. Datos que le han convertido en el producto más competitivo del access prime time de La 1 en 14 años y han supuesto un salto para la cadena pública de casi cinco puntos en su franja de emisión.

Además, 'La Revuelta' es líder en el target comercial, referente del público joven y adulto-joven (17,1% en 13 a 24 años y 21,2% en 25 a 44 años) y el programa con mayor impacto en las redes sociales de RTVE.