'Supervivientes All Stars 3' pesca en el clan Janeiro a su duodécimo concursante en plena guerra entre Juls y Belén Esteban

'Supervivientes All Stars' ya calienta motores en Telecinco. Será el próximo jueves, 10 de septiembre, cuando la cadena estrene la tercera edición de uno de sus realities estrella. Y cada vez son menos los concursantes que quedan por confirmar.

El último participante confirmado por Telecinco ha sido Víctor Janeiro, hermano de Jesulín de Ubrique y marido de Beatriz Trapote. Su fichaje ha sido muy sorprendente, puesto que 'Supervivientes All Stars' da una segunda oportunidad a los concursantes que más destacaron en sus respectivas ediciones de 'Supervivientes'. Sin embargo, el torero no participó en ninguna, aunque sí que lo hizo en 'Aventura en África', reality emitido por Antena 3 en el año 2005, donde se convirtió en el ganador.

Ahora, veinte años después, espera repetir el mismo éxito en 'Supervivientes All Stars'. Para lograrlo, se está preparando a fondo. Tal y como publicó él mismo en sus historias de Instagram, hace unos días acudió a una clínica especializada en piel y bienestar. Lo hizo acompañado de su mujer, quien se hizo el mismo tratamiento.

Víctor Janeiro, torero, es el duodécimo concursante confirmado de #SVAllStars ⭐️



🌴🥥 Estreno el jueves 10 de septiembre a las 21:45, en #Telecinco y #MediasetInfinity https://t.co/SUEWbfFw34 pic.twitter.com/chgS2lYb4F — Supervivientes (@Supervivientes) September 4, 2026

Ya son 12 los concursantes confirmados de 'Supervivientes All Stars 3'

Además de participar en 'Aventura en África', Víctor Janeiro cuenta con una amplia trayectoria en este tipo de programas. En 2022 también se alzó con la victoria en 'Pesadilla en el Paraíso', otro formato de Mediaset situado en una granja, donde sus participantes tenían que convivir sin ningún tipo de comodidad. Allí permaneció durante 119 días. Asimismo, también ha participado en otros espacios de entretenimiento como 'El club de Flo', '¡Mira quién baila!' y '¡Mira quién salta!'.

El fichaje del hermano de Jesulín de Ubrique se produce en medio de rumores que apuntan a que su excuñada, Belén Esteban, podría regresar a Telecinco, como posible concursante de 'GH VIP' y como entrevistada en 'De viernes'. De ser así, el morbo estaría servido, pues por todos es sabido que la colaboradora no acabó nada bien con la familia Janeiro.

Con Víctor ya son 12 los concursantes confirmados de 'Supervivientes All Stars'. Junto al torero veremos en Honduras a Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez ‘Chiqui’, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Ivana Icardi, Yola Berrocal, Omar Sánchez y Yulen Pereira. A ellos se podrían añadir, según apuntan algunos medios, Albert Barranco y Lola Ortiz.

En cuanto a los presentadores de esta tercera edición de 'Supervivientes All Stars', Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas de los jueves, mientras que Sandra Barneda se hará cargo de los debates dominicales. Por su parte, María Lamela conducirá nuevamente las pruebas desde Honduras.