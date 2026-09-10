Llega a Movistar Plus 'Los mejores años de nuestra vida', un inédito recorrido por los 40 años de Hombres G alejado del "típico documental"

Los Hombres G son los protagonistas de 'Los mejores años de nuestra vida', la nueva película documental original de Movistar Plus+ que repasa más de cuatro décadas de trayectoria de una de las bandas más importantes de la música en español y que se ha presentado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, al que asiste El Televisero. El largometraje, dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, se estrenó en cines el pasado mayo y se encuentra disponible en la plataforma desde este jueves 10 de septiembre.

La película combina material inédito, acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional y testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carín León o Carlos Rivera. Pero el objetivo de sus responsables va más allá de reconstruir la carrera de Hombres G. La idea es mostrar quiénes son David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina cuando se apagan los focos.

Hombres G se desnudan en su documental: "No queríamos hacer el típico documental de la historia de una estrella"

Durante la presentación en el FesTVal, David Summers, vocalista de la banda, ha explicado que la intención de la película era alejarse del documental musical convencional y mostrar una faceta mucho más personal de la banda. "Han hecho esta película con un cariño enorme, no queríamos hacer el típico documental de la historia de una estrella", ha señalado.

El cantante ha contado que buscaban precisamente que el público pudiera descubrirles desde otro lugar: "Queríamos hacer una película emocionante, contarles cosas que no habíamos contado nunca, que la gente nos conociera como personas humanas".

Una mirada que parte de la historia de cuatro amigos que comenzaron haciendo canciones juntos y que, más de cuatro décadas después, continúan compartiendo escenario. "Éramos cuatro amigos que nos juntamos para hacer canciones y divertirnos, la vida nos ha hecho hombres", ha resumido David, que considera que la amistad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la banda: "La base de nuestro éxito es la amistad, eso se plasma muy bien en la película".

De fenómeno adolescente a cuatro amigos que nunca quisieron ser una estrategia de marketing

Los Hombres G en la presentación de su documental en el FesTVal

Aunque el documental recorre desde los inicios de la banda en los años 80 hasta su actual vigencia, Hombres G no miran únicamente hacia el pasado. De hecho, David Summers reivindica el momento que atraviesan actualmente y considera que su presente está siendo incluso más especial que aquellos primeros años de éxito.

"Los mejores años de nuestra vida son estos, hemos tenido un pasado muy bonito, pero los últimos 8/10 años han sido inigualables", ha asegurado el cantante. Y va todavía más allá: "Esto no lo habíamos vivido ni en los años 80".

La película muestra precisamente esa segunda vida del grupo, con imágenes de su actividad actual y de una gira internacional que demuestra que su música continúa conectando con distintas generaciones. El proyecto se completa además con una nueva canción y una gira internacional homónima que comenzó en mayo y recorre España y Latinoamérica.

Otro de los aspectos que aborda la película es el impacto que tuvo la banda cuando alcanzó la fama. David recuerda aquella época como un fenómeno que llegó a superarles: "Era un fenómeno absurdo, no podíamos ni salir a la calle, entonces nos reíamos de todo eso".

El grupo también recuerda cómo intentaron mantener los pies en la tierra mientras se convertían en uno de los grandes fenómenos musicales de los años 80. "Esta gente cree que somos estrellas del rock", decían entre ellos, según ha relatado David, convencidos de que reírse de aquella situación les ayudó a no perder la cabeza.

Javier Molina, batería, reivindica además el carácter espontáneo de aquella explosión: "No éramos un producto de marketing, éramos unos chavales que íbamos de pedo y de repente nos encontramos con la fama, fue natural". Una forma de entender la música que también queda reflejada en las declaraciones de Daniel Mezquita: "Nos importaba grabar discos, no los likes y lo que decía la gente".

Una historia de amistad con rupturas, dificultades y más de cuatro décadas juntos

David Summers y Dani Mezquita en la presentación de 'Los mejores años de nuestra vida'

El documental tampoco oculta los momentos complicados que atravesó el grupo. Javier Molina reconoce que Hombres G llegó a separarse debido a "diferencias mínimas y problemillas", aunque considera que la película pone especialmente en valor aquello que terminó manteniéndoles unidos: "Aquí ensalzamos el valor de la amistad y el compañerismo".

Rafa Gutiérrez, guitarrista, ha querido además mostrar la parte menos amable de una trayectoria marcada por el éxito. "Queríamos reflejar toda la parte de un artista que no se ve", ha explicado. "Nuestras vidas reales a veces no son tan bonitas", terminaba confesando. El guitarrista también recuerda con humor los años de juventud: "En los años 80 tuvimos que sacrificar nuestra castidad". Más allá de la anécdota, reivindica que todo aquello tuvo un precio: "Toda esa parte no divertida, ha merecido la pena".

Para Alberto Ortega, codirector del documental junto a Charlie Arnaiz, el proyecto tenía además una dificultad especial: contar la historia de cuatro protagonistas que llevan más de 40 años compartiendo vida y escenario. "Ha sido la primera vez que hemos hecho una biografía de 4 personas en vez de una", ha explicado.

Charlie Arnaiz, por su parte, destaca el privilegio de poder contar esta historia desde dentro después de trabajar con Movistar Plus+ desde 2020: "Tenemos la suerte de trabajar mano a mano con Movistar Plus+ desde el 2020, que esta historia esté en su catálogo es impresionante". El director considera además que la trayectoria de Hombres G permite contar mucho más que la historia de una banda: "Contamos la historia de España y del mundo".

Desde Movistar Plus+, Leticia Pérez Rico, responsable de documentales ajenos, ha reivindicado también la importancia de este tipo de proyectos: "Esta película es una garantía de la historia de este gran grupo" y ha destacado que "el género documental es muy importante para nosotros".

El paso del tiempo es uno de los temas que atraviesa el documental. Rafa Gutiérrez reconoce que "llega un momento de la vida que te gusta recordar lo que has vivido", mientras David Summers explica qué sintió al ver el resultado final de la película: "Te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando te lo estás pasando bien". Y añade: "Cuando vi la película, pensé en lo mucho que quería a estos tíos y lo bien que nos lo hemos pasado".