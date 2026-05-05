RTVE anuncia la lista de cantantes de 'La casa de la música', la oferta que contraprograma a la noche de Eurovisión 2026

Tras su triunfal estreno la pasada Nochevieja con un espectacular 39% de cuota y una media de 4.564.000 espectadores, 'La casa de la música' vuelve a abrir sus puertas en TVE con la emisión de su segundo especial el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 22:00 horas.

De esta forma, La 1 apuesta por 'La casa de la música' para contrarrestar a la emisión de Eurovisión 2026, cuya final se celebrará esa misma noche, y que por primera vez en la historia no contará con España tras la retirada de RTVE del certamen por la permanencia de Israel tras el genocidio en Gaza y la guerra con Irán.

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Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias de esta gala de 'La casa de la música', que durante dos horas y media hará un homenaje a los 70 años de TVE a través de la música con la participación de 23 artistas mezclando cantantes consagrados con nuevas voces y rostros que han sido importantes para hacer del Benidorm Fest un evento muy especial tras cinco ediciones.

'La Casa de la Música' es una iniciativa a largo plazo que irá acompañada de programas, series, monográficos y documentales que expongan el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando su compromiso con el talento, la diversidad y la innovación.

Los invitados del segundo especial de 'La casa de la música' en La 1 de RTVE

Los primeros nueve confirmados para 'La casa de la música'

El primer invitado será el aclamado Raphael. Su presencia en el escenario es muy simbólica, ya que es el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española en sus 70 años de historia. El cantante demostrará que ha vuelto a los escenarios cargado de energía.

Asimismo, otros artistas consagrados que formarán parte de este nuevo especial de 'La casa de la música' serán Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun y Mónica Naranjo. También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, sin olvidar a grandes conocidos por el gran público como Chanel o Guitarricadelafuente. Tampoco faltarán a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.