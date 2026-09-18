Netflix confirma el estreno de 'Grande de España': Nueva miniserie de 6 capítulos protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez

La maquinaria de ficción de Netflix no cesa. A la espera de la llegada de 'El problema final', la nueva serie de Jose Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, ahora la plataforma ha fijado la fecha del estreno de 'Grande de España', una nueva serie de comedia española que cuenta con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez como protagonistas principales.

La plataforma estrenará 'Grande de España' el próximo 23 de octubre. Se trata de una comedia dramática de seis capítulos que juega con las apariencias, el dinero y las ambiciones de dos personajes que guardan muchos secretos. La ficción está creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, quienes ya trabajaron conjuntamente en las series de Movistar Plus 'Vergüenza' y 'Sentimos las molestias'.

Antonio de la Torre ('Los tigres', 'La bola negra') y Alexandra Jiménez ('Gracias, equipo', 'Escándalo, relato de una obsesión') dan vida a Don Leandro y Sofía Carrington los protagonistas de la historia. El reparto de 'Grande de España' se completa con Enric Benavent ('Mi cielo tu infierno, 'La unidad'), Fernando Andina ('Sueños de libertad', 'Oasis'), Teresa Rabal ('Por cien millones', 'La caja de arena'), Mercedes Sampietro ('Mi amiga Eva', 'Oasis') y Celia de Molina ('Cochinas', 'Urban. La vida es nuestra'), entre otros.

Producida por Cuidado con el perro, la serie cuenta con Álvaro Fernández-Armero ('Ocho apellidos marroquís', 'Todo es mentira') y Juan Cavestany ('Vota Juan', 'Madrid, Ext.') como directores y guionistas.

Además, ambos ejercen como productores ejecutivos junto con Alicia Yubero en lo que supone su primer trabajo para Netflix.

Así es 'Grande de España'

Fernando Andina y Antonio de la Torre en 'Grande de España'

Don Leandro (De la Torre), un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid.

La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington (Jiménez) se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.