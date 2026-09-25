'De Viernes' recibe un comunicado de la hija de Belén Esteban y Jesulín sobre la autorización de la emisión de su entrevista

'De Viernes' ha arrancado este viernes con Santi Acosta y Beatriz Archidona confirmando que por primera vez, Andrea Janeiro Esteban, la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban ha decidido romper su silencio y hablar en televisión a través de un comunicado que ha elaborado junto a su abogada coincidiendo con el regreso de su madre a Telecinco más de tres años después de la cancelación de 'Sálvame' y de estar vetada en Mediaset.

"Es una historia de 27 años con una verdad silenciada, la de su hija. Esta noche Belén Esteban no concede una entrevista más, sino que por fin va a reconstruir algunos de los episodios más duros de su maternidad y de su vida y no estará sola", ha empezado señalando Santi Acosta. "No Santi. Lo que tengo aquí en mis manos es un comunicado, tiene dos páginas y está redactado hace tan solo unas horas", ha apostillado Beatriz Archidona.

"La hija de Jesús Janeiro y Belén Esteban sigue manteniendo su anonimato pero debido a los últimos acontecimientos ha decidido dar un paso al frente y pronunciarse a través de este comunicado, a través de sus abogados y a través de 'De Viernes'", ha añadido la presentadora de Telecinco.

Después, la propia Belén Esteban al sentarse con Santi Acosta para grabar el scoop ha dejado claro que si ha dado el paso a sentarse es porque su hija le ha dado permiso. "Si lo hago es porque mi hija me ha dado autorización. Me ha dicho mamá habla. Está harta de escuchar que no ha habido ausencias, que ha ido, que se han preocupado, no es verdad. Está harta de ver las mentiras que se están diciendo porque además lo dicen sutilmente", ha recalcado la colaboradora en su regreso a Telecinco.

"Se lo comunicamos a nuestra abogada y en el momento en el que mi hija me autoriza yo puedo hablar de ella, otras personas no. No nos olvidemos de que es anónima", ha añadido Belén dejando claro que pese a que Andrea ha decidido enviar este comunicado y la propia Belén va a hablar de ella en la entrevista, la joven sigue siendo un personaje anónimo sin que la prensa pueda sacar imágenes de ella.

*En elaboración