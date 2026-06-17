Christian Gálvez admite la auténtica razón por la que rechazó presentar 'Pasapalabra' tras la llamada de Antena 3

Con el reciente vuelco que 'Pasapalabra' ha enfrentado con la pérdida definitiva de 'El rosco' y la llegada de una nueva prueba, Christian Gálvez ha rememorado en una reciente entrevista cómo vivió el precipitado fin del programa en Telecinco y el punto de inflexión que supuso en su trayectoria profesional. Así, el presentador se ha sincerado sobre las negociaciones que inició con Atresmedia en su día para continuar conduciendo el concurso y el motivo por el que no prosperaron.

"De un día para otro, aquello terminó", ha rememorado el marido de Patricia Pardo durante su visita al pódcast 'Lo que tú digas' de Álex Fidalgo, recordando como el Tribunal Supremo obligó a Mediaset a cesar la emisión del concurso de forma inmediata en 2019 a raíz de una disputa legal con la productora británica ITV sobre los derechos de autor del formato.

Christian Gálvez rememora el fin de 'Pasapalabra' en Telecinco y cómo lo afrontó: "Fue brusco y violento"

"Fue esa sensación de pérdida de no haber podido despedirme de la gente. No pude dar las gracias ni explicar nada", ha insistido Christian Gálvez sobre su fin al frente del formato, que poco después saltó a Antena 3 iniciando su actual etapa. "Había mucho secretismo y mucha prudencia con lo que se podía decir. Yo desconocía muchos de los entresijos de lo que estaba pasando", ha rememorado sobre cómo vivieron desde dentro la batalla legal que dinamitó la estancia del formato en Telecinco tras más de 12 años.

Así, ha reflexionado sobre cómo estalló todo. "Sabía que había una sentencia, pero no sabía si se iba a arreglar o no. Todo el mundo pensaba que se iba a solucionar y al final no se solucionó", ha explicado el presentador, revelando el impacto que tuvo en su vida. "Llevaba casi 13 años haciendo lo mismo, organizando mi vida alrededor de eso. Y ahí empiezan los miedos, las dudas y la incertidumbre. Piensas: '¿Y ahora qué hago?", ha recordado.

"No lo veo por salud mental", advierte Christian Gálvez, que no ha dudado en comentar los problemas que Atresmedia está enfrentando actualmente tras la pérdida de 'El Rosco'. "Al ser tan brusco y tan violento, te preguntas si fue justo, si fue injusto, si la sentencia fue pertinente o no. Todavía sigue existiendo el gran problema legal de todo aquello", ha señalado el comunicador.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sobre las llamadas que recibió de Atresmedia tras el fin del concurso en Telecinco. "Hubo conversaciones, hubo llamadas. Yo me quedé por fidelidad a Mediaset", ha confesado el presentador, desvelando el motivo por el que rechazó continuar con 'Pasapalabra' en su nueva etapa. "También me llegó que no era la única opción que tenían, que había planes B. Entonces ante la incertidumbre yo fui de cara a Paolo (Vasile) en su momento...", ha explicado.

"Le dije 'me pasa esto' y me ofreció un contrato muy por encima de lo que yo me esperaba. Era este punto de tengo pájaro en mano y lo otro no es cien por cien seguro, y no me quería arriesgar", ha asegurado Christian Gálvez, explicando que la "incertidumbre" de ser el elegido o no para el puesto terminó inclinando la balanza hacia la que había sido su casa televisiva durante más de una década.

"El 50% de la decisión dependía de mí"

"Yo sabía que iba a estar en manos de otra persona", ha advertido entonces. "Tú ten en cuenta que el 50% de la decisión dependía de ellos y el otro 50 de mí. Y cuando yo supe que en su decisión había otros nombres yo ya tomé el 100% de la mía y decidí, entonces ya salió el nombre de la otra persona", ha recordado sobre cómo se anunció que Roberto Leal sería el encargado de esta nueva etapa.

Y el presentador no ha dudado en manifestar su total apoyo al rostro de Antena 3 en su labor con el concurso. "Es muy polifacético, lo sigue siendo, entonces muy guay. Además le mandé un mensaje y le di la enhorabuena, le dije 'gózalo, porque lo vas a gozar", ha confesado Christian Gálvez, que en más de una ocasión ha aplaudido al presentador andaluz por cómo cogió su relevo.