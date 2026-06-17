Atresmedia hace frente a la orden del Supremo y borra 'Pasapalabra' de su plataforma: Seis años con El Rosco, eliminados

El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo daba a Atresmedia un durísimo varapalo. El alto tribunal ratificaba la sentencia que obligaba al grupo de comunicación a dejar de emitir 'El Rosco', la prueba final de 'Pasapalabra', al considerar que este formato es una obra protegida por derecho de propiedad intelectual cuyo titular es la productora neerlandesa MC&F.

De esta forma, el Supremo desestimaba los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios y confirmaba la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ya había ordenado el cese de la emisión de esta prueba en el año 2022. Según la resolución, 'El Rosco' no es una simple idea de concurso, sino un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad.

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A raíz de la sentencia, Antena 3 no puede seguir emitiendo esta mítica prueba, y debe sustituirla por una nueva prueba final que, según lo anunciado por Atresmedia, se estrenará este próximo viernes 19 de junio. De modo que el último 'Rosco' tendrá lugar este jueves 18. Además, la cadena deberá afrontar una indemnización a MC&F ante los daños y perjuicios morales causados por la infracción.

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Pero el fallo no queda ahí, pues, además, obliga a Atresmedia a "la retirada del comercio y destrucción de todas las grabaciones de cualesquiera programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato", así como a "la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya 'El Rosco'".

Acatando la sentencia, Atresplayer ya ha eliminado los 1.539 episodios pertenecientes a los seis años de emisión del concurso en Antena 3, donde se incluía 'El Rosco' como prueba final. En la plataforma del grupo tan solo aparecen los cinco últimos episodios. Atresmedia tiene hasta el 18 de junio para la eliminación de estos capítulos. Será ese día -insistimos- cuando se emita el último programa con 'El Rosco'. Un día después, se estrenará esa nueva prueba final.

Por el momento, la productora y la cadena no han ofrecido más detalles al respecto. Por ende, se desconoce tanto el nombre como el contenido de esta nueva prueba que intentará cosechar las mismas audiencias que alcanzaba 'El Rosco'. Eso sí, Roberto Leal continuará al frente de 'Pasapalabra', cuya estructura seguirá siendo la misma, a excepción de esa fase final.