El incidente por el que Antonio Orozco casi cancela su visita a Marc Giró en 'Cara al Show' de laSexta: "He pasado miedo"

Antonio Orozco ha aterrizado en 'Cara al show' este martes tras una complicada travesía que no ha tardado en describir con pelos y señales a Marc Giró, sincerándose sobre los obstáculos que ha enfrentado para cumplir con su cita en La Sexta. Así, el cantante ha compartido entre risas el revés que ha sufrido durante una de sus travesías en barcos y que podría haber puesto en jaque su entrevista.

"Yo tengo solo 10 días de vacaciones y , alguna gente lo sabrá, a mí me gusta ir en barco. Entonces me llama Marc y me dice que le gustaría que viniese este día", ha comenzado explicando el artista, poniendo en contexto a los espectadores sobre una de las pasiones que disfruta en su tiempo libre alejado de los escenarios.

Antonio Orozco se sincera sobre el motivo por el que casi cancela su visita a Marc Giró: "A punto de morir"

Sin embargo, ese pasatiempos le ha jugado una mala pasada en esta última ocasión. "Le digo 'voy a ir un poco justo, porque depende del viento", ha explicado Antonio Orozco entre risas. "Total, que llega el día y cuando tengo que volver se rompe una vela y estaba muy lejos, donde el viento da la vuelta. Solo me quedaba una vela y entonces en el Puerto me dejaron pasar allí la noche", ha continuado recordando.

Nos cuentan por el pinganillo que Christopher Nolan ha adquirido los derechos de la ODISEA de @antoniorozco viniendo a #CaraAlShow con Marc Giró para presentarnos #LaGiradeTUvida



📺 💚 Sintoniza @laSextaTV ✨ pic.twitter.com/hCaa6ny0nZ — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 30, 2026

"Me dan el teléfono de Antonio el Rastas, que me iba a arreglar la vela para poder llegar a verte... Quedo con él a las 9:30 h. y a las 9:45 h. me dice que no puede venir", continuaba relatando el cantante, visiblemente apurado al rememorar la difícil situación que ha enfrentado al verse en la encrucijada de cancelar su visita a 'Cara al show' de este martes.

Y Antonio Orozco no ha dudado en resumirlo. "Y digo una de dos: o me juego la vida o me juego mi futuro en televisión. Y me he venido con una vela", ha comentado entre risas el invitado, adelantando la determinación que terminó tomando. "He pasado más miedo que Heidi en la montaña, mirad la pupa que tengo, por favor un primer plano", ha pedido el invitado.

"He pasado miedo, pero por delante el compromiso, ¡yo te dije que voy y es que voy! A punto de morir...", terminaba sentenciando el artista entre aplausos antes de fundirse en un abrazo con Marc Giró, que justo después ha comenzado a preguntarle por 'La gira de tu vida', el ciclo de conciertos en el que se encuentra inmerso actualmente.