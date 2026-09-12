'Fiesta' anuncia la vuelta este fin de semana de una de sus colaboradoras más veteranas tras salir de la TV hace un año

'Fiesta' recuperará este sábado, 12 de septiembre a una de sus colaboradoras habituales, la cual abandonó hace un año la televisión por problemas personales. Ya muy recuperada, Ana María Aldón volverá a sentarse en el sofá junto a Emma García y el resto de sus compañeros, que seguro que la reciben con los brazos abiertos. Así lo ha confirmado el propio programa a través de su cuenta de X.

Aunque la diseñadora llevaba desde diciembre de 2025 apartada de la pequeña pantalla, reapareció brevemente en 'Fiesta' en marzo de 2026. Sin embargo, apenas unas semanas después decidió volver a apartarse del foco mediático por un motivo de peso: la muerte de su sobrina Celia, lo que supuso un duro golpe para toda su familia. A eso se le unía la delicada salud de su madre, que también la tenía muy preocupada.

Así se lo reconoció la propia Ana María Aldón en 'Fiesta', visiblemente emocionada: "No estoy en mi mejor época, ha pasado algo muy gordo en mi familia y está siendo un drama familiar. Cosas como estas te ponen por delante de lo que de verdad importa en la vida y las prioridades". Emma García fue la encargada de comunicar a sus compañeros y a la audiencia la decisión de la diseñadora de alejarse de la televisión de manera definitiva: "Ha sido un cúmulo de cosas".

Por su parte, Paloma Barrientos también quiso aportar su visión sobre la situación que estaba atravesando Ana María Aldón, la que definió como "un momento personal delicado". La prioridad de la andaluza era estar junto a su familia y, sobre todo, centrarse en el cuidado de su madre.

🥳 ¡Este fin de semana vuelve a Fiesta @Anamariaaldon1, una mujer Superviviente!



📺 #Fiesta12S, este sábado y domingo, de 17:00h a 20:00h, en Telecinco. pic.twitter.com/9a7ij7eIhg — Fiesta (@fiestatelecinco) September 11, 2026

Ana María Aldón regresará a 'Fiesta' en plenos preparativos de su boda

Ana María Aldón regresa como colaboradora en 'Fiesta'

Aunque durante su desaparición televisiva ha continuado estando en el candelero, sobre todo a raíz del regreso a la vida pública de Gloria Camila, quien volvió a hablar de ella y de la relación que mantuvo con su padre, Ortega Cano. Esto obligó a la gaditana a volver a reaparecer el pasado mes de abril para pronunciarse sobre todo lo que se estaba diciendo de ella y poner los puntos sobre las íes a la hija de su exmarido.

En declaraciones a una reportera de 'Fiesta', Ana María Aldón explicó cómo se encontraba: "He pasado unos meses regular por un problema de salud, de hipertensión. No es nada grave, pero he estado con mucha ansiedad, dolores de cabeza, cuello... y lo he pasado francamente mal". "Me tengo que seguir cuidando, tengo que seguir con este equilibrio", informó a sus compañeros, quienes estaban muy preocupados porque no les cogía el teléfono.

Ahora, casi un año después de su adiós, Aldón está muy recuperada y dispuesta a regresar con la fuerza y el temperamento que la caracteriza. Uno de los temas que tendrá que abordar a su vuelta a 'Fiesta' será su compromiso con Eladio, ya que está inmersa en los preparativos de su boda, prevista para la próxima primavera.

Cabe recordar que fue precisamente en 'Fiesta', concretamente en septiembre de 2023, donde Eladio llamó en directo para declararle su amor a la colaboradora y pedirle matrimonio. "Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?", le preguntó durante la llamada telefónica.

Tres años después de aquel romántico momento, la pareja ya tiene fecha de boda. Así lo reveló Kike Calleja el pasado mes de julio en el mismo programa: "Después de varios meses esperando, Ana María Aldón me ha confirmado que en la primavera del año que viene ya se casa con su novio". Ahora, con su vuelta a 'Fiesta' podremos conocer cómo han sido estos últimos meses alejada del foco mediático, cómo avanza su relación y algunos detalles de su futuro enlace.

La vuelta de Ana María Aldón al magacín vespertino de Telecinco se produce en un fin de semana marcado por la corta duración que tendrá el programa, debido a la emisión del Gran Premio de España de Fórmula 1 en la sobremesa de Telecinco tanto el sábado como el domingo. Además, 'Rueda la letra', el nuevo concurso conducido por Carlos Sobera, pasará a emitirse a las 20:00 horas ambos días. Por lo tanto, el formato de Emma García estará menos tiempo en antena, cuyo inicio está fijado para las 17 horas.