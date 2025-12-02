Luis Tosar irrumpe en TVE y da una sentencia a los jóvenes que ensalzan el franquismo digna de Goya

Luis Tosar está de promoción de 'Golpes', la nueva película que protagoniza junto a Jesús Carroza en la que dan vida a dos hermanos muy diferentes en la Transición española. Tras visitar a David Broncano en 'La Revuelta', este martes el actor conectaba con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Como era de esperar, Jesús Cintora le ha preguntado a Luis Tosar por uno de los temas sobre los que versa la película y que está muy en boga, el de la memoria democrática. "Sí, aquí hay dos hermanos que han visto sus vidas completamente separadas y han ido por derroteros muy distintos pero al final el destino les une con un objetivo final: el de desenterrar a su papá que fue asesinado en la dictadura", empezaba explicando el actor.

El estreno de esta película llega coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y por ello, Jesús Cintora no ha dudado en aprovechar para hacerle una pregunta muy clara al actor gallego. "¿Por qué todavía en España en los tiempos que corren tras 40 años de dictadura hay quién todavía no condena esos años y quién intenta difuminar la importancia de la memoria democrática y la dureza de lo que fue la dictadura?", le cuestionaba en 'Malas Lenguas'.

"No solo no la condenan, sino que además la ensalzan. Ahora es terrible ver como un chavalillo de 14 o 15 años ensalzan la figura de Franco, como si este señor no hubiera sido lo mismo que cuando un 18 de julio levantó a medio país en armas, se declaró rebelde y provocó una guerra civil durante tres años que nos ha dejado heridas abiertas y sangrando hasta el día de hoy", sostenía Luis Tosar.

"Y como mucha gente básicamente por odio y por ganas de molestar y de hacer daño no deja que sus familiares puedan desenterrar a sus familiares de las tumbas indignas y que se podría ahorrar mucho dolor con todo esto", proseguía opinando el intérprete. "Y en esta película intentamos mandar un mensaje de concordia pero no sé si será suficiente", añadía.

Luis Tosar denuncia la impunidad con la que se ensalza el franquismo

Tras ello, Jesús Cintora reflexionaba en el programa de TVE si hay interés por parte de algunos sectores en manipular lo que ocurrió en la dictadura y en la guerra civil. "Se ve de manera clara en los últimos tiempos, tenemos una serie de partidos, que van mucho más allá incluso de la extrema derecha, que están reivindicando una figura que ha sido funesta para nuestra historia que provocó 40 años de dolor, de oscuridad y de atraso. Y parece que hay bastante impunidad al respecto, la gente sale a la calle se manifiestan, exaltan una figura como la de Franco y le dan no sé una especie de importancia constructiva que es todo lo contrario a lo que fue este señor", sentenciaba Tosar.

Y sobre si hay mucho político que está intentando hacer de actor aunque sea del malo, Luis Tosar era claro. "Hay demasiado teatro en la política actual, demasiado teatro y poca acción. Nos hemos acostumbrado a la política espectáculo demasiado y deberíamos empezar a reclamar de un poco más de acción y de gestión real", concluía el gallego.