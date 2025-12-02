La 1 de TVE levanta de su parrilla 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' y esta es la causa

La programación vespertina de La 1 de TVE sufrirá importantes alteraciones este martes, 2 de diciembre, por la retransmisión del partido España-Alemania de la final de la UEFA Women's Nations League. Este acontecimiento deportivo de relevancia va a ser ofrecido en la cadena principal de la corporación pública y, por tanto, va a provocar notables ajustes de horario y cancelaciones -por un día- de gran parte de las ofertas regulares.

Los grandes damnificados son 'La Promesa', que no emitirá un nuevo capítulo; 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que al menos sí se mantendrá en La 2 de 17:30 a 19:30 horas; y 'Aquí la tierra', pues el programa presentado por Jacob Petrus antes del 'Telediario' se quedará también fuera de la parrilla.

Y es que a las 18:15 horas se iniciará el previo al partido de fútbol que disputará la selección femenina contra la alemana a partir de las 18:30 horas. La retransmisión se mantiene fijada hasta las 21:00 horas, momento en el que cogerá el relevo el informativo de Pepa Bueno.

Como el encuentro futbolístico puede estar sujeto a una posible prórroga o a penaltis, sin obviar tampoco la entrega de trofeos posterior, a La 1 de TVE no le queda más remedio que levantar de la parrilla 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' este martes.

Además, 'Directo al grano', el magacín de sobremesa conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró, arrancará en su horario habitual (15:55 horas), pero finalizará casi media hora antes (a las 17:15 horas) para poder encajar un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' entre las 17:15 y las 1815 horas. De modo que el serial de época se adelanta treinta minutos en su capítulo 308.

Así queda, por tanto, la programación de La 1 este martes 2 de diciembre: