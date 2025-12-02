TVE cambia su programación: Así quedan los nuevos horarios de 'Directo al grano' y 'Valle Salvaje' en La 1

Aviso a navegantes: este martes, 2 de diciembre, la programación vespertina de La 1 de TVE quedará completamente alterada por un motivo de fuerza mayor: la retransmisión íntegra del partido España-Alemania de la final de la UEFA Women's Nations League.

Este acontecimiento deportivo de relevancia va a ser ofrecido en la cadena principal de la corporación pública como no puede ser de otra manera y, por tanto, va a provocar notables ajustes de horario y cancelaciones -por un día- de gran parte de las ofertas regulares.

Comenzamos con 'Directo al grano'. El magacín de sobremesa conducido por Marta Flich con la colaboración de Gonzalo Miró arrancará en su horario habitual (15:55 horas), pero finalizará casi media hora antes (a las 17:15 horas) para poder encajar un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' entre las 17:15 y las 1815 horas. De modo que, insistimos, el serial de época se adelanta treinta minutos en su capítulo 308.

A las 18:15 horas se iniciará el previo al partido que disputará la selección femenina de fútbol contra la alemana a partir de las 18:30 horas. La retransmisión se mantiene fijada hasta las 21:00 horas, momento en el que cogerá el relevo el 'Telediario 2' de Pepa Bueno.

Y es que, como el choque puede estar sujeto a una posible prórroga o a penaltis, sin obviar tampoco la entrega del trofeo posterior, se levantan de la parrilla de La 1 de TVE el nuevo episodio de 'La Promesa', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (que se mantendrá en La 2 de 17:30 a 19:30 horas) y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

Así queda la programación de La 1 este martes 2 de diciembre: