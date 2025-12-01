La 1 de TVE suprime la emisión de 'La Promesa' hasta en dos ocasiones esta semana y aclara la razón

En el avance de RTVE sobre lo que va a deparar 'La Promesa' en esta semana del 1 al 5 de diciembre, la cadena ha informado de que tan solo se ofrecerán tres capítulos y no los cinco habituales debido a importantes alteraciones de la programación vespertina en La 1.

Habrá emisión solo este lunes 1 y el miércoles y jueves 3 y 4 de diciembre. En cambio, el martes 2 de diciembre no se emitirá 'La Promesa' por la retransmisión del partido España - Alemania de la final de la UEFA Women's Nations League, que coincidirá de lleno con la franja en la que se ofrece el serial.

Y el viernes 5 de diciembre los espectadores de La 1 de TVE tampoco podrán disfrutar de un episodio de 'La Promesa' porque la corporación pública ha decidido retransmitir el sorteo del Mundial 2026 que se ofrecerá gratuitamente el próximo verano.

Así, la espera para la próxima entrega se hará más larga, hasta el martes 9, porque el lunes 8 de diciembre tampoco se emitirá ante el festivo nacional por el día de la Inmaculada Concepción. Todas estas pausas en el ritmo de 'La Promesa' llegan a las puertas de grandes cambios en la trama con motivo del fin de la temporada 4.

Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de TVE, advertía este fin de semana en 'RTVE Responde' de que se avecinan notables novedades en los próximos meses. "Habrá un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los que han sido los malos de la serie, los villanos, empiezan a pagar las cosas que han hecho", avanzaba.

Avance del capítulo 728 de 'La Promesa' del miércoles 3 de diciembre

Ángela confiesa a Martina su desesperación ante la inminente boda, mientras Martina sigue lidiando con las tensiones entre Jacobo y Adriano, que estallan en una dura discusión agravada por Leocadia. Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo, logrando su apoyo para impedir la boda, lo que provoca un nuevo encontronazo. María Fernández se incomoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera, pero Samuel la anima a hablar con él.

Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo y recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles una compensación, aunque libera a Lope para colaborar en el menú de la boda. Petra investiga junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener todavía resultados. Manuel pide a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. Sin embargo, Enora persuade a Toño para que la apoye a espaldas de Manuel.

Avance del capítulo 729 de 'La Promesa' del jueves 4 de diciembre

Las investigaciones de Petra no tardan en dar frutos, pero el ladrón de recetas, Santos, trata de convencerla para que no lo delate. ¿Lo conseguirá? Samuel y María Fernández se ven obligados a reprender a Carlo por prestarle demasiada atención a las doncellas.

En vez de investigar para Manuel, Enora y Toño trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser mucho mejor que el anterior. Adriano pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para buscar a Catalina. Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación, lo que desemboca en las protestas de Petra.