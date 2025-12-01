TVE responde a una queja sobre 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' y 'Mañaneros 360' y la pluralidad de su parrilla

La actualidad y la política se han convertido en los ejes centrales de la parrilla diaria de La 1 de RTVE. Desde 'La hora de La 1', pasando por 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas', los magacines que ponen a debate las noticias más destacadas de la jornada continúan cosechando éxito en la televisión pública. Sin embargo, esto ha conseguido que algunos espectadores critiquen al ente por su "programación homogénea", con espacios demasiado similares.

Y desde 'RTVE Responde', el espacio de la corporación para atender a las quejas y sugerencias de la ciudadanía, Ana María Bordas, directora de contenidos del ente no ha dudado en atajar esta observación de muchos espectadores este domingo. "Da la sensación que estás viendo el mismo programa todo el día", ha leído la directiva en referencia al comentario sobre la oferta actual de la cadena, estructurada en cuatro exitosos magacines de actualidad.

Ana María Bordas defiende la pluralidad en la parrilla de RTVE y explica las diferencias entre 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' y 'Mañaneros 360'

"Uno de los retos que nos marcó la dirección era hacer una tele más viva, más ágil y más abierta, y necesitábamos tener más horas de directos. No queríamos tener toda la programación diaria enlatada, y ha sido un reto hacer magacines y programas que nos permiten estar muy pegados a la actualidad", ha comenzado explicando la directora de contenidos de RTVE.

Ana María Bordas en 'RTVE Responde'

"Esta señora cree que son temas repetitivos, pero te puedo asegurar que no porque el equipo de magacines lo coordina muy bien", ha asegurado la responsable de contenidos de la corporación, defendiendo la pluralidad de la cadena y la riqueza de contenidos entre sus distintos formatos. "Es verdad que la actualidad marca y hay veces que hay noticias que las repites a lo largo del día con sus variaciones", ha reconocido.

En ese sentido, Ana María Bordas admite que la reiteración de un mismo asunto de actualidad entre formatos puede resultar repetitivo, pero defiende el trabajo de RTVE. "El contenido de los programas viene muy marcado por la hora de emisión porque las audiencias no son las mismas", ha advertido la directiva desde 'RTVE Responde', procediendo a enumerar los detalles que diferencia a los distintos espacios.

"En 'Mañaneros 360' tenemos mucha información social, muchísima, aunque luego también hay un bloque de política hacia el mediodía, y eso marca mucho", ha comenzado señalando sobre el espacio conducido por Javier Ruiz y Adela González tras 'La hora de La 1'. "Por la tarde, en 'Directo al grano', tratamos muchísimos temas de forma muy ágil y rápida. Y ya en 'Malas Lenguas', en La 2 sí que son temas más políticos y en La 1 vuelven a ser temas de investigación, actualidad y sociales", ha subrayado sobre los formatos de Marta Flich y Jesús Cintora.

Así, ha continuado firme en su defensa de la pluralidad de la parrilla de RTVE. "En todos los programas que tenemos de actualidad donde hay mesas de debate, la elección de tertulianos o invitados para comentar actualidad responde a una gran pluralidad", ha sentenciado Bordas. "Buscamos diversidad en género, edad, medio de comunicación… tenemos muchísimos periodistas de diferentes ideologías y cuidamos mucho que esa selección responda a la pluralidad porque además tenemos que dar muchas cuentas en el Parlamento y en todos los controles que tenemos, que me parecen muy bien", asegura.

"Intentamos que haya opiniones de todo tipo, de cualquier ideología, y cuando tratas temas de actualidad se crea debate porque los tertulianos, que son libres de opinar lo que quieran, debaten entre ellos", ha subrayado sobre los protagonistas de las tertulias. "Intentamos que sea un debate dentro de los límites de una TV pública y respetando nuestro código ético y los mandatos que tenemos, pero hay veces que sí que es verdad que se encienden en el fragor de la batalla", ha terminado señalando.