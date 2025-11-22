Javier Ruiz da una réplica de diez en 'Mañaneros 360' a un espontáneo que le tilda de "mentiroso" en TVE

Este viernes, 21 de noviembre, Javier Ruiz ha vivido un tenso momento durante una conexión en directo en 'Mañaneros'. El reportero Pablo Collantes se encontraba en la madrileña Puerta del Sol cuando un espontáneo comenzó a proferir gritos e insultos contra RTVE, Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado. Pero también contra el presentador, al que llamó "mentiroso".

El espontáneo insistía en sus ataques cada vez que Javier Ruiz conectaba con su compañero, situado en la sede de la Comunidad de Madrid a la espera de que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, compareciera antes lo medios. Cuando Collantes comenzaba hablar, el hombre lanzaba gritos contra el "fiscal corrupto" y contra RTVE, a la que llamaba "Tele Pedro" por, según él, estar al servicio de La Moncloa.

Ni siquiera el conductor de 'Mañaneros' se libró de estos ataques. "¡Javier, mentiroso! Tenías que devolver el dinero que te dan", exclamó el señor. El periodista, haciendo oídos sordos a estas 'llamadas de atención', consiguió sacar adelante con éxito todas sus conexiones. Y, aunque el presentador intentó pasar por alto lo que estaba sucediendo, finalmente decidió denunciar la situación.

Javier Ruiz culpa a ciertos políticos de esta crispación en la calle

El valenciano no echó la culpa al hombre en sí, sino a determinados políticos que se dedican a "señalar" a algunos periodistas y medios de comunicación, especialmente de la cadena pública. "Lo que están viendo es lo que se está sembrando en la calle. Hay gente que apunta a ciertos medios, y hay idiotas que disparan. Eso es lo que están ustedes viendo en pantalla, que lo habrán notado", explicó Javier Ruiz, antes de felicitar a su compañero por lo bien que había sacado adelante las piezas: "Trabajo muy profesional. Te lo agradezco, de verdad".

Javier Ruiz también opinó en 'Mañaneros' sobre tenso momento protagonizado entre el secretario general del PP, Miguel Tellado, y Silvia Intxaurrondo durante su intervención en 'La Hora de La 1'. El político volvió a cargar contra RTVE por su reacción a la condena al fiscal general del Estado. "Entiendo que hoy es un día muy difícil en TVE y a mí me gustaría tener una televisión pública que no manipule en un día tan grave. Me molesta y preocupa enormemente que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial", criticó Tellado.

"Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y atacar a una rival política. Y hoy se utiliza la televisión pública para atacar al poder judicial. ¿En qué democracia estamos? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo sobre lo que está haciendo esta televisión. Me parece grave que usted haya permitido que se hable de golpe blando", ha añadido el secretario general del PP.

El repaso del presentador a Miguel Tellado

Apenas unas horas después de esto, Javier Ruiz no dudaba en contestarle desde 'Mañaneros': "El respeto está y el espíritu crítico debe estar. Y es lo que hace TVE y es lo que hace esta casa. Nosotros entendemos que, en ocasiones, a ciertos responsables políticos les gusta más las televisiones públicas que ellos sí controlan donde se llama miserable el presidente del Gobierno. Entonces no se hacen discursos de respeto. Miserable o rata han pasado totalmente por pasillos de televisiones públicas sin que el Partido Popular haya puesto el grito en el cielo".

"Al PP y sobre todo Tellado en este caso parece molestarle más la falta de control de los medios que la propia sentencia o el propio fallo. Así que simplemente, por dejar las cosas claras, señor Tellado, como le ha dicho Intxaurrondo, tomamos nota, respetamos su opinión, también la del Tribunal Supremo, y la discrepancia es legítima y no es traición. Eso, la discrepancia como traición, es propio de otros regímenes. Para que las cosas queden claras", ha proseguido Javier Ruiz.

Por último, el periodista ha defendido la pluralidad de TVE: "Esto es tan sectario, tan sesgado que han escuchado ustedes la opinión de dos posiciones radicalmente distintas en esta mesa y criterios varios. Esto en mi pueblo se llama pluralidad. En Telemadrid y en otras teles no van a ver ejercicios como este, pero aparentemente el mal está aquí", ha sentenciado el presentador de 'Mañaneros'.