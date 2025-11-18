La reacción de Javier Ruiz al enterarse de los rostros que darán las Campanadas en TVE: "Nos lo han quitado"

RTVE ha confirmado uno de sus grandes misterios: la identidad de los presentadores que van a dar las Campanadas 2026 en todos los canales del grupo audiovisual. Ha sido al término de 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz y Adela González, donde se ha anunciado la noticia oficialmente este martes.

Los elegidos son Andreu Buenafuente y Silvia Abril, el binomio perfecto para la corporación al tratarse de una de las parejas de cómicos con más química de la televisión. Ellos se encargaran de tomar el relevo de David Broncano y Lalachus, con la misión de revalidar el liderazgo en audiencias recuperado el año pasado. RTVE fue líder indiscutible de audiencia: logró 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota de pantalla.

Con Andreu Buenafuente y Silvia Abril, TVE apuesta a caballo ganador frente a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Atresmedia y Sandra Barneda y Xuso Jones, la pareja seleccionada por Mediaset España para dar las Campanadas de manera simultánea en Telecinco y Cuatro.

Pues bien, los encargados de dar la información de manera oficial en La 1 han sido Javier Ruiz y Adela González al finalizar la emisión de 'Mañaneros 360'. "Tenemos pareja de baile para las Campanadas y era uno de los grandes misterios", ha introducido el periodista.

"Había muchas parejas candidatas", ha añadido la comunicadora vasca. "Tú y yo no éramos una de ellas, ya te lo digo yo", ha apostillado con retranca Javier, que, tras dar la enhorabuena a Buenafuente y Silvia Abril, ha soltado con la misma sorna: "Adela, nos han desbancado, nos lo han quitado". "El año que viene", ha rematado ella entre risas.