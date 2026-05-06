Maribel Verdú, incapaz de seguir en 'La Revuelta' se planta ante la insistencia de Broncano: "Me tengo que ir, puedo vomitar"

Maribel Verdú ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles junto a Sofía Otero para presentar 'Bajo tus pies', el nuevo thriller que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 8 de mayo. Y durante su reencuentro con David Broncano, la actriz ha terminado confesando una peculiar fobia que el presentador ha insistido en comprobar en directo, obligándola a plantarse e incluso amenazar con abandonar el escenario.

Nada más reencontrarse con el humorista junto a su compañera de película de 13 años, la actriz ha lamentado que hayan tenido que pasar 8 años para volver a visitar el programa, haciendo referencia a su única visita a 'La Resistencia' en 2018. Poco después, la invitada se ha animado a confesar una desconocida peculiaridad que ha descolocado a todos los presentes.

Maribel Verdú tiene que parar los pies a Broncano tras confesar una de sus fobias: "Que me tengo que ir"

"Hay una cosa que la gente lo sabe en los rodajes, no puedo oler a mandarina... Es que me dan ganas de vomitar", ha explicado Maribel Verdú mientras el conductor de 'La Revuelta' trataba de quitar peso a su "fobia", sin terminar de creérselo por completo. "Para mí es un olor a cerrado, a no ventilado. Aunque te laves las manos yo lo huelo", ha insistido la intérprete sobre la incomodidad que lo produce esta fruta.

Cuidado con lo que deseas que te puede salir mal la jugada



Un mono no conoce. Son muy cute pero un mono te muerde la cara 🐒 pic.twitter.com/ue4wVnI745 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2026

Tras asegurar que "no soporta ninguna fruta", Verdú iba más allá al explicar que ni siquiera puede entrar a un taxi si huele que el conductor se ha comido una mandarina, aunque haya sido hace horas, asegurando que sigue detectando el olor. "Es un olor muy invasivo, comerlo en público es una falta de respeto, no te la puedes comer", ha sentenciado la invitada junto a su compañera.

Ha sido entonces cuando David Broncano ha hecho indicaciones a su equipo pidiendo una mandarina para comprobar la escena en directo, algo que ha descolocado a la actriz por completo. "Amor, que me tengo que ir", le ha advertido Maribel Verdú al presentador sujetándole del brazo, advirtiendo con gesto serio que si traían una mandarina al escenario, tendría que abandonar el programa.

"No, no, no. Que es real, puedo vomitar, en serio", ha insistido cada vez más descompuesta la actriz mientras el conductor de 'La Revuelta' trataba de tranquilizarla desistiendo en su intento de hacerse con la mandarina. "Es real, te lo juro que no puede", ha señalado la actriz más tranquila. "Si esto fuese el programa antiguo traeríamos un camión de mandarinas para ver qué pasa con la invitada", ha bromeado el presentador. "O sea pueden estar ahí de adorno, pero como las abras...", terminaba aclarando la intérprete.