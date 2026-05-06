Qué invitadas visitan hoy, miércoles 6 de mayo 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Luis García Montero y Yomif Kejelcha, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez al director del Instituto Cervantes para conocer todos los detalles de su primera novela, mientras que la recta final de la noche quedó reservada para el atleta que consiguió un nuevo récord mundial en la maratón de Londres.

La visita del catedrático y el atleta se tradujo este martes en un 9.2% de share y 1.134.000 espectadores, quedando por debajo de 'La isla de las tentaciones', que consiguió un 10.5% de share y 1.134.000 espectadores durante su segunda emisión de la semana en Telecinco y 'El Hormiguero', que consiguió liderar con un 12.3% de cuota de pantalla y 1.517.000 seguidores en Antena 3.

Maribel Verdú y Sofía Otero las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

Pero quiénes visitan hoy miércoles, 6 de mayo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Juan y Medio, que regresa al espacio de Antena 3 tras su estreno como investigador en 'Mask Singer', su nueva aventura televisiva que ha compaginado con su exitoso programa en Canal Sur 'La tarde, aquí y ahora'. Por su parte, David Broncano recibirá a Maribel Verdú y Sofía Otero.

La actriz visitará por primera vez el espacio de David Broncano este miércoles para presentar 'Bajo tus pies', el nuevo thriller que protagoniza y que llegará a los cines este viernes 8 de mayo. En esta nueva producción, centrada en el terror vecinal y dirigida por Cristian Bernard, Verdú comparte reparto con Urko Olazabal y Zorio Eguileor.

'La Revuelta' también recibirá a la joven actriz para conocer sus nuevos proyectos en la gran pantalla, entre ellos 'Cada día nace un listo', la nueva comedia en la que comparte reparto con Hugo Silva, Susi Sánchez y Dafne Fernández entre otras estrellas y que se estrenará en cines el próximo 5 de junio.