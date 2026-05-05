Luis García Montero deja una valiosa reivindicación en 'La Revuelta' y habla alto y claro de su polémica con la RAE

Luis García Montero ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar su nueva novela 'La mejor edad'. Sin embargo, el director del Instituto Cervantes no ha dudado en sincerarse con David Broncano sobre su reciente polémica con Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, además de dejar una clara reivindicación sobre la lengua española y su importancia en la investigación.

"Estoy preocupado porque me estás sacando el tema de la Real Academia...", ha señalado el poeta y escritor a mitad de su entrevista en el espacio de La 1 cuando Broncano ha lanzado sus dudas sobre "el vacío legal" de una expresión popular. Así, cuando el presentador ha comenzado a preguntarle por su tenso rifirrafe con el director de la RAE, el invitado de este martes no ha dudado en sincerarse.

Luis García Montero aclara su polémica con el director de la RAE: "Decir una cosa sensata se convierte en escándalo"

"No nos hemos peleado, pero aprovecho para decirte que hace unos meses que el director de la RAE y yo no tenemos relaciones sexuales", ha confesado con sorna Luis García Montero entre risas. "Se dijeron palabras fuertes, se os calentó la boca...", insistía entonces el conductor de 'La Revuelta' en busca de su versión del conflicto. "Vivimos en una situación tan crispada y de tanto nerviosismo que decir una cosa sensata se convierte en un escándalo", ha sentenciado.

La polémica y el distanciamiento entre la RAE y el Instituto Cervantes#LaRevuelta @lgm_com pic.twitter.com/pfoa8FSwjV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2026

Cabe recordad que a finales de 2025 Montero protagonizó unas polémicas declaraciones en las que se refirió a Machado como "un experto en negocios", reivindicando que la RAE debía estar dirigida por filológos en lugar de empresarios. "Yo me atreví a decir que prefiero que el director de la Real Academia sea alguien que se dedique a la lengua y a la academia y eso pues claro... Generó una polémica", ha explicado el escritor.

"Me parece que eso es una cosa sensata, pero se enfadó", insistía Luis García Montero, reafirmándose en su postura. Y es que, la RAE no tardó en trasladar su "absoluta repulsa" a la crítica del poeta. "Nosotros nos dedicamos a defender el español en una comunidad de 600 millones de hablantes y estamos muy orgullosos de enseñar este idioma alrededor del mundo, eso es lo que a nosotros nos interesa", terminaba resolviendo el invitado.

"El idioma está en muy buena situación, en muy buen momento y este tipo de cosas afectan poco. Me preocupa más que el español sea un idioma de ciencia, que esté en investigaciones científicas, que sea una lengua de tecnología. Que una investigación en español sea respetable si se publica en español, eso me preocupa más que las otras cosas", ha resumido Montero entre aplausos, lanzando una fuerte reivindicación sobre la importancia y el valor de la lengua española.