Qué dupla de invitados va hoy, martes 5 de mayo a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras arrancar la semana con la visita de Berto Romero y Lola Lolita, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano volvió a recibir al actor y humorista para descubrir todos los detalles de su nueva película 'Pizza movie', que llegará a los cines el próximo 15 de mayo. Sin embargo, la recta final de la noche quedó reservada para la creadora de contenido, que regresó al espacio de La 1 para presentar la nueva edición de su festival Lolalolita Land.

La visita del actor y la influencer de este lunes se tradujo en un 10.1% de share y 1.273.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.7% de share y 1.633.000 espectadores gracias a la visita de Hombres G. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' se conformó con un 9.1% de cuota de pantalla y 1.163.000 seguidores durante la franja express de su primera emisión de la semana en Telecinco.

Yomif Kejelcha y Luis García Montero, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

Pero qué invitado visita hoy, martes 5 de mayo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Marta Hazas y Javier Veiga, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nueva obra de teatro 'Un matrimonio sin filtros', que estará en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el próximo 28 de junio. Por su parte, David Broncano recibirá a Yomif Kejelcha y Luis García Montero.

El deportista etíope visitará por primera vez el espacio del humorista este martes tras hacer historia en el maratón de Londres al romper la histórica barrera de dos horas. Sin embargo, esta marca sin precedentes no fue suficiente para el reconocido atleta, pues Sabastian Sawe se hizo con la victoria en el certamen por una diferencia de tan solo 11 segundos.

El poeta y crítico literario será el encargado de clausurar la noche del martes en 'La Revuelta' visitando por primera vez a David Broncano para presentar su nueva novela 'La mejor edad'. El catedrático de 67 años ostenta además el puesto director del Instituto Cervantes, por lo que su encuentro con el humorista irá más allá de su nueva publicación pasando por todo tipo de temas.