Controversia con las audiencias de 'La Revuelta': El verdadero resultado en La 1 de TVE sin manipulación

El registro de audiencia de 'La Revuelta' en su última emisión, la de este lunes 4 de mayo, está generando confusión. Mientras la empresa medidora habla de un 10,1% de cuota de pantalla y 1.273.000 espectadores de media, RTVE informa de un 12,4% y 1.563.000 seguidores. Una diferencia bien significativa que tiene una explicación nítida detrás: el segundo resultado es producto de un traslado adulterado e incorrecto de los datos.

Como ya contamos, el programa conducido por David Broncano no se pudo ver ayer en todo el país como es habitual, ya que La 1 de TVE, en su desconexión para Andalucía, ofreció una oferta distinta de 21:45 a 23:15 horas: el primer debate electoral entre los candidatos a la Junta de cara a los comicios del próximo domingo 17 de mayo.

Por tanto, en el mercado andaluz, 'La Revuelta' apenas emitió los cinco minutos finales debido a que prolongó su duración hasta las 23:20 horas; veinte minutos más tarde de lo anunciado en la guía de programación que desplazaron a la nueva entrega de 'MasterChef' a un horario inasumible y, por ende, a su mínimo en espectadores (646.000).

Sin embargo, aunque en Andalucía solo se vio de 23:15 a 23:20 horas, RTVE ha sumado arbitrariamente la cifra promediada por el show de Broncano en el resto de España a la cosechada por el debate andaluz, que congregó a 366.000 telespectadores entre La 1 y el Canal 24 horas. Y esa suma, totalmente irregular, da como resultado el 12,4% y los casi 1,6 millones de televidentes que comunica la corporación pública y que no es correcto.

🥁 @LaRevuelta_TVE, lo más visto de @La1_tve este lunes con 1.563.000 espectadores de media y un 12,4% de cuota.



🥁 Más de 4,6 millones de espectadores vieron en algún momento el programa presentado por @davidbroncano.



🥁 LIDERA de 13 a 24 años (22,5%), de 25 a 44 años… pic.twitter.com/8NqHOC3BwB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 5, 2026

Así, las métricas reales de 'La Revuelta' de este lunes son el 10,1% de share y los 1.273.000 espectadores, sacando de la ecuación el mercado de Andalucía como es debido en este tipo de situaciones excepcionales en las que existe una desconexión. Lo contrario es una completa manipulación en la que no se debería incurrir.